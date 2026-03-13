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« Ça ne marche pas », cette star de l’ASSE n’en revient pas

ASSE13 mars , 16:30
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Cinq victoires en autant de rencontres pour le technicien français. Meilleur buteur cette saison, Zuriko Davitashvili revient sur les différences depuis l’arrivée du Français ainsi que la complexité du championnat de Liogue 2.
Un déplacement piégeux à Grenoble, c’est ce qui attend l’AS Saint-Etienne ce samedi soir au stade des Alpes. Débarqué sur le banc le 1er février dernier, Philippe Montanier a transformé les Verts. Le club du Forez a enchaîné cinq victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis une décennie. Acteur majeur des belles performances stéphanoises, Zuriko Davitashvili était de passage en conférence de presse ce vendredi. Le Géorgien revient sur le changement de philosophie entre l’ancien entraîneur de Toulouse et Eirik Horneland.

Zuriko Davitashvili bluffé par la Ligue 2

L’ancien bordelais évoque notamment l’aspect défensif. Selon lui, ce que demande Philippe Montanier est plus adapté au championnat de Ligue 2. « Nous avons peut-être un peu plus d’énergie qu’en début de saison. Presser tout le temps, c’est une façon de jouer tellement particulière et peut-être un peu trop difficile pour nous. Travailler différemment à la récupération lors des phases défensives avec davantage d’équilibre apporte plus d’énergie au moment d’attaquer. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en Ligue 2, le pressing à fond, ça ne marche pas, » note-t-il dans un premier temps avant de poursuivre.
« Les matchs sont moins ouverts qu’en Ligue 1, il y a moins d’opportunités, on se confronte à beaucoup plus d’agressivité, beaucoup de duels, face à des blocs serrés. À mon sens, la Ligue 1, c’est plus simple que la Ligue 2, » décrit le natif de Tbilissi. Cette saison, Zuriko Davitashvili compte 11 réalisations et trois passes décisives en 22 apparitions en championnat. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le Géorgien a été décisif à cinq reprises.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
V
V
V
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs26
V
Victoire15
M
Match nul4
D
Défaite7
Buts Marqués46
Buts Encaissés29

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Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant
Matchs22
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Stassin
9.

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant
Matchs23
Buts7
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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