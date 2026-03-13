« Ça ne marche pas », cette star de l’ASSE n’en revient pas

L’AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Cinq victoires en autant de rencontres pour le technicien français. Meilleur buteur cette saison, Zuriko Davitashvili revient sur les différences depuis l’arrivée du Français ainsi que la complexité du championnat de Liogue 2.

Un déplacement piégeux à Grenoble, c’est ce qui attend l’ AS Saint-Etienne ce samedi soir au stade des Alpes. Débarqué sur le banc le 1er février dernier, Philippe Montanier a transformé les Verts. Le club du Forez a enchaîné cinq victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis une décennie. Acteur majeur des belles performances stéphanoises, Zuriko Davitashvili était de passage en conférence de presse ce vendredi. Le Géorgien revient sur le changement de philosophie entre l’ancien entraîneur de Toulouse et Eirik Horneland.

Zuriko Davitashvili bluffé par la Ligue 2

Nous avons peut-être un peu plus d’énergie qu’en début de saison. Presser tout le temps, c’est une façon de jouer tellement particulière et peut-être un peu trop difficile pour nous. Travailler différemment à la récupération lors des phases défensives avec davantage d’équilibre apporte plus d’énergie au moment d’attaquer. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en Ligue 2, le pressing à fond, ça ne marche pas, » note-t-il dans un premier temps avant de poursuivre. L’ancien bordelais évoque notamment l’aspect défensif. Selon lui, ce que demande Philippe Montanier est plus adapté au championnat de Ligue 2. «» note-t-il dans un premier temps avant de poursuivre.

« Les matchs sont moins ouverts qu’en Ligue 1, il y a moins d’opportunités, on se confronte à beaucoup plus d’agressivité, beaucoup de duels, face à des blocs serrés. À mon sens, la Ligue 1, c’est plus simple que la Ligue 2, » décrit le natif de Tbilissi. Cette saison, Zuriko Davitashvili compte 11 réalisations et trois passes décisives en 22 apparitions en championnat. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le Géorgien a été décisif à cinq reprises.