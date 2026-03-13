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RCSA : Valentin Barco à Chelsea, c’est validé !

RCSA13 mars , 18:30
parGuillaume Conte
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Aussi indispensable qu'inépuisable avec ses 34 matchs disputés cette saison, Valentin Barco va rejoindre Chelsea à l'issue de sa saison à Strasbourg. Cela ne fait guère de doute.
Et un transfert de plus entre Chelsea et Strasbourg. Impressionnant cette saison, avec son mélange de combativité et de justesse technique, Valentin Barco est le milieu de terrain récupérateur et distributeur qui fait rêver le club londonien. L’Argentin pourrait même recevoir une première récompense de sa belle saison en Alsace avec une convocation pour la sélection championne du monde, qui disputera la Finalissima contre l’Espagne dans 10 jours.

Rosenior ramène Barco à Chelsea

L’ancien joueur de Boca Juniors n’avait pas réussi à s’imposer dans ses deux premières aventures en Europe, du côté de Séville et à Brighton. Mais à Strasbourg, la musique est différente et il régale avec son activité et sa science du jeu. Sous les ordres de Liam Rosenior, il a décollé ces derniers mois, et l’entraineur qui est passé à Chelsea depuis, le veut désormais dans son effectif. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour s’entendre entre deux clubs qui possèdent le même propriétaire : BlueCo. La valeur marchande de l’Argentin a explosé, lui qui a été recruté par Strasbourg pour 10 ME en 2025, après un an de prêt en provenance de Brighton. Ce transfert est quasiment bouclé selon les informations de Guillem Balague, journaliste notamment pour CBS et qui suit de près l'avenir des joueurs sud-américains.
Désormais, il est estimé à 25 ME, et cela devrait donc représenter une nouvelle très belle vente pour le Racing. Le club du Grand Est, qui a l’habitude de très bien vendre ses joueurs vers la Premier League, puisque Bakwa et Diarra sont partis pour plus de 30 millions d’euros l’été dernier, peut déjà se préparer à faire ses adieux à Valentin Barco. Il reste toutefois de très beaux objectifs pour l’Argentin et sa formation, avec l’ambition d’aller chercher une place européenne, d’aller le plus loin possible en Conférence League, et surtout pourquoi pas de remporter la Coupe de France.

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C'est déjà bien de le reconnaître. Ça va être un beau final cette L1 que ce soit pour 1 et 2 ainsi que pour 3 et 4 (voit 5 à 7 avec monaco lille et Rennes qui peuvent encore surprendre: surtout Rennes qui vole depuis que Bête n'est plus là)

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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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