RCSA : Valentin Barco à Chelsea, c’est validé !

C’est diawara et chevron qui on fait perdre lyon ? Non alors oui des fois c’est pesant de regarder un match ou il y a des anciens joueurs de l’équipe adverse mais cheyrou est assez neutre je trouve
On remerciera pas ta daronne la chaudasse d avoir écarté les cuisses au facteur.
C'est déjà bien de le reconnaître. Ça va être un beau final cette L1 que ce soit pour 1 et 2 ainsi que pour 3 et 4 (voit 5 à 7 avec monaco lille et Rennes qui peuvent encore surprendre: surtout Rennes qui vole depuis que Bête n'est plus là)
"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?
le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
👀 Barco está muy cerca del Chelsea
Un jugador a seguir de cerca: Valentín “Colo” Barco está firmando una temporada enorme en el Strasbourg. En Francia ya lo consideran uno de los centrocampistas jóvenes más interesantes de la Ligue 1: tras empezar como lateral, ha pasado a jugar por dentro y se ha convertido en