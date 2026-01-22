ICONSPORT_259368_0269

Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler

OM22 janv. , 10:00
parCorentin Facy
2
En marge du match de l’OM contre Liverpool en Ligue des Champions, Medhi Benatia a confirmé les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. En revanche, le directeur sportif olympien a fait savoir que les négociations étaient au point mort avec Angers concernant Himad Abdelli.
L’Olympique de Marseille s’active dans cette deuxième quinzaine de janvier pour renforcer son effectif. Le club olympien a accueilli deux nouvelles recrues dans la journée de mercredi : Quinten Timber, qui débarque pour 4 millions d’euros à six mois de la fin de son contrat à Feyenoord ainsi qu’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal. Les deux joueurs vont renforcer le milieu de terrain de l’OM ainsi que le secteur offensif, la pépite prêtée par les Gunners pouvant jouer ailier droit ou numéro dix.
Une troisième recrue n’est pas à exclure d’ici début février, notamment au poste de latéral gauche, Emerson s’étant blessé à la veille du choc face à Liverpool. Un autre dossier est toujours sur le bureau des dirigeants olympiens, celui d’Himad Abdelli, avec qui un accord a été trouvé. Medhi Benatia a néanmoins confirmé au micro de Canal+ que les discussions avec Angers étaient difficiles et que cette piste pourrait être abandonnée pour cet hiver.
« C’est un excellent joueur, mais il faut rester lucide sur sa valeur. Il se peut qu’on ne trouve pas d’accord sur le montant. Il pourrait donc aussi arriver en juillet » a révélé le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, mettant par la même occasion la pression sur les dirigeants angevins, en clamant haut et fort que l’OM n’est pas dans l’urgence de recruter Himad Abdelli dès cet hiver. L’actuel 3e de Ligue 1 s’estime déjà suffisamment fourni au milieu de terrain et pourrait donc attendre l’été prochain pour faire venir le joueur des Fennecs gratuitement.

Abdelli à l'OM gratuitement cet été ?

Cela représenterait néanmoins un sacré coup dur pour l’international algérien, écarté du groupe professionnel et envoyé avec la réserve à Angers, et qui attend impatiemment que son transfert à l’OM soit finalisé. Reste que pour Marseille, il n’est pas question de payer les 4 millions d’euros réclamés par Angers pour les six derniers mois de contrat du joueur de 26 ans. Un discours ferme de la part de Medhi Benatia, qui refuse de surpayer le capitaine angevin et qui l’a bien fait comprendre à tout le monde avec cette déclaration.

Lire aussi

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OMUn enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_282770_0018
OL

Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick

ICONSPORT_282550_0061
LOSC

Lille écarte Ethan Mbappé !

ICONSPORT_215939_0089
OL

L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor

Fil Info

22 janv. , 11:00
Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick
22 janv. , 10:40
Lille écarte Ethan Mbappé !
22 janv. , 10:20
L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor
22 janv. , 9:40
Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos
22 janv. , 9:20
La LFP plombe l’ASSE
22 janv. , 9:00
Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France
22 janv. , 8:40
Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise
22 janv. , 8:20
Dro Fernandez et le PSG, deux mauvaises nouvelles

Derniers commentaires

Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

Je réponds a dijaya qui me parle des départs mais pas des arrivants

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading