Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler

En marge du match de l’OM contre Liverpool en Ligue des Champions, Medhi Benatia a confirmé les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. En revanche, le directeur sportif olympien a fait savoir que les négociations étaient au point mort avec Angers concernant Himad Abdelli.

L’Olympique de Marseille s’active dans cette deuxième quinzaine de janvier pour renforcer son effectif. Le club olympien a accueilli deux nouvelles recrues dans la journée de mercredi : Quinten Timber, qui débarque pour 4 millions d’euros à six mois de la fin de son contrat à Feyenoord ainsi qu’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal. Les deux joueurs vont renforcer le milieu de terrain de l’OM ainsi que le secteur offensif, la pépite prêtée par les Gunners pouvant jouer ailier droit ou numéro dix.

Une troisième recrue n’est pas à exclure d’ici début février, notamment au poste de latéral gauche , Emerson s’étant blessé à la veille du choc face à Liverpool. Un autre dossier est toujours sur le bureau des dirigeants olympiens, celui d’Himad Abdelli, avec qui un accord a été trouvé. Medhi Benatia a néanmoins confirmé au micro de Canal+ que les discussions avec Angers étaient difficiles et que cette piste pourrait être abandonnée pour cet hiver.

« C’est un excellent joueur, mais il faut rester lucide sur sa valeur. Il se peut qu’on ne trouve pas d’accord sur le montant. Il pourrait donc aussi arriver en juillet » a révélé le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, mettant par la même occasion la pression sur les dirigeants angevins, en clamant haut et fort que l’OM n’est pas dans l’urgence de recruter Himad Abdelli dès cet hiver. L’actuel 3e de a révélé le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, mettant par la même occasion la pression sur les dirigeants angevins, en clamant haut et fort que l’OM n’est pas dans l’urgence de recruter Himad Abdelli dès cet hiver. L’actuel 3e de Ligue 1 s’estime déjà suffisamment fourni au milieu de terrain et pourrait donc attendre l’été prochain pour faire venir le joueur des Fennecs gratuitement.

Abdelli à l'OM gratuitement cet été ?

Cela représenterait néanmoins un sacré coup dur pour l’international algérien, écarté du groupe professionnel et envoyé avec la réserve à Angers, et qui attend impatiemment que son transfert à l’OM soit finalisé. Reste que pour Marseille, il n’est pas question de payer les 4 millions d’euros réclamés par Angers pour les six derniers mois de contrat du joueur de 26 ans. Un discours ferme de la part de Medhi Benatia, qui refuse de surpayer le capitaine angevin et qui l’a bien fait comprendre à tout le monde avec cette déclaration.