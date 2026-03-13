FCN : Coach Vahid déchainé, Rothen et Abline prennent cher

De retour aux affaires sept ans après son dernier passage à Nantes, Vahid Halilhodzic a mis le turbo dans l'opération maintien du FCN. Sa première conférence de presse est déjà mythique.

Le FC Nantes avec Vahid Halilhodzic, c’est quitte ou double. Le nouvel entraineur des Canaris a décidé de foncer dans le tas dès la première séance d’entrainement, et cela n’a pas manqué non plus pendant la première conférence de presse. Son équipe ne jouera pas ce week-end, en raison du match que Waldemar Kita a bien voulu reporter pour permettre au PSG de se reposer entre ses deux affrontements contre Chelsea, et Coach Vahid a donc pu mettre les bouchées doubles.

Dans le centre de presse, tout le monde en a eu pour son argent, y compris ceux qui critiquent son arrivée, comme Jérome Rothen a pu le faire de manière très brutale sur son âge (73 ans). « Jérôme Rothen m’a chambré sur mon âge ? Humainement, intellectuellement, c’est tellement bas », a lancé l’entraineur bosnien, qui assure être surtout revenu pour le FC Nantes, et pas spécialement pour la famille Kita. « J’ai une dette vis-à-vis de Nantes. Je me fous des réseaux. Je ne travaille pour les dirigeants mais pour le FC Nantes. Lui (Waldemar Kita) est propriétaire mais le club appartient à beaucoup de monde. Un peu à moi, un peu à vous aussi si vous êtes supporters. On est tous un peu nostalgiques », a expliqué celui qui a été surtout une légende des Canaris au poste d’avant-centre.