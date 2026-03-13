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FCN : Coach Vahid déchainé, Rothen et Abline prennent cher

FC Nantes13 mars , 16:00
parGuillaume Conte
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De retour aux affaires sept ans après son dernier passage à Nantes, Vahid Halilhodzic a mis le turbo dans l'opération maintien du FCN. Sa première conférence de presse est déjà mythique.
Le FC Nantes avec Vahid Halilhodzic, c’est quitte ou double. Le nouvel entraineur des Canaris a décidé de foncer dans le tas dès la première séance d’entrainement, et cela n’a pas manqué non plus pendant la première conférence de presse. Son équipe ne jouera pas ce week-end, en raison du match que Waldemar Kita a bien voulu reporter pour permettre au PSG de se reposer entre ses deux affrontements contre Chelsea, et Coach Vahid a donc pu mettre les bouchées doubles.
Dans le centre de presse, tout le monde en a eu pour son argent, y compris ceux qui critiquent son arrivée, comme Jérome Rothen a pu le faire de manière très brutale sur son âge (73 ans). « Jérôme Rothen m’a chambré sur mon âge ? Humainement, intellectuellement, c’est tellement bas », a lancé l’entraineur bosnien, qui assure être surtout revenu pour le FC Nantes, et pas spécialement pour la famille Kita. « J’ai une dette vis-à-vis de Nantes. Je me fous des réseaux. Je ne travaille pour les dirigeants mais pour le FC Nantes. Lui (Waldemar Kita) est propriétaire mais le club appartient à beaucoup de monde. Un peu à moi, un peu à vous aussi si vous êtes supporters. On est tous un peu nostalgiques », a expliqué celui qui a été surtout une légende des Canaris au poste d’avant-centre.
Un poste qu’il connait bien, et où il espère secouer le titulaire Matthis Abline, avec qui il n’a pas été tendre. « On me dit que c’est un bon joueur. Je lui ai demandé combien de buts il avait marqué ? Il m’a dit : « 4 buts ». Je lui ai dit que c’est parfois ce que je marquais en un match. Certains joueurs ont accepté cette morosité. Pour marquer, il faut passer la ligne médiane, pas dormir dans nos 16 mètres. Il faut les bousculer dans leur quotidien. Ils ont peut-être accepté de perdre sans se révolter », a lancé le coach des Canaris, bien décidés à piquer ses jouets au vif. Une méthode toujours contestée, mais qui semble la dernière possibilité pour éviter la relégation au FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1 avec deux points de retard sur Auxerre et 7 sur Nice à 9 journées de la fin. Et peu importe l’issue de cette saison, Halilhodzic a prévenu, il ne resterait pas à Nantes après cette mission de sauvetage.
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C'est déjà bien de le reconnaître. Ça va être un beau final cette L1 que ce soit pour 1 et 2 ainsi que pour 3 et 4 (voit 5 à 7 avec monaco lille et Rennes qui peuvent encore surprendre: surtout Rennes qui vole depuis que Bête n'est plus là)

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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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