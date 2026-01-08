Abdelli choisit l'OM, Angers est scotché

Libre à l'issue de la saison en cours, Himad Abdelli a donné sa préférence à l'Olympique de Marseille pour une signature le plus tôt possible. Et à la surprise d'Alexandre Dujeux, l'international algérien veut quitter Angers dès cet hiver.

Himad Abdelli est indéniablement l'un des joueurs les plus convoités de Ligue 1 en ce moment. Tandis que le mercato hivernal a ouvert il y a tout juste une semaine, le milieu offensif de 26 ans est libre de négocier directement avec le club qu'il veut étant donné qu'il est désormais dans les six derniers mois de son contrat avec Angers.

Dans un contexte économique délicat pour le football français, sa situation est plus qu'une bonne affaire, alors qu'il est un joueur indispensable de la formation angevine et un des premiers noms du onze de départ d'Alexandre Dujeux. Dans le viseur de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille, Himad Abdelli avait le choix entre deux projets bien différents. Son choix s'est finalement porté vers l'OM , avec qui il s'est déjà mis d'accord.

Abdelli à l'OM dès cet hiver ? Alexandre Dujeux est déçu

Je suis surpris parce qu’on sentait vraiment chez lui une idée d’aller au bout de son contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix de signer où il veut au moins de juin. Lui, forcément, il a ses envies, il a sa carrière. Nous, on a notre saison aussi à terminer et c’est un joueur important. Donc moi évidemment que j’ai envie qu’il reste », a expliqué l'entraineur du Et si l'on pouvait croire que le milieu algérien finirait la saison en cours et filerait gratuitement à Marseille une fois son contrat terminé, Himad Abdelli, lui, a d'autres plans, à la grande surprise d'Alexandre Dujeux. «», a expliqué l'entraineur du SCO en conférence de presse.

Selon les informations de Ouest-France, Abdelli a bel et bien l'intention de forcer pour rejoindre l'OM dès cet hiver. Pour rendre une telle chose possible, les dirigeants phocéens devront sortir le chéquier, car ceux d'Angers ne comptent pas s'assoir sur l'indemnité de transferts.