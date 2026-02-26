Allen Lambé ICONSPORT_279482_0012

L'OM fonce sur Allen Lambé, le crack du Bayern Munich

OM26 févr. , 13:20
parCorentin Facy
L’OM est très intéressé par Allen Junior Lambé, milieu défensif de 17 ans qui brille déjà avec les U19 du Bayern Munich. Le club olympien rêve de mettre la main sur ce grand talent du football allemand.
Malgré une grosse crise sportive et institutionnelle en ce début d’année 2026, l’Olympique de Marseille n’en reste pas moins un club ambitieux sur le marché des transferts. Même si son avenir est indécis, Medhi Benatia prépare avec son adjoint Federico Balzaretti le futur mercato du club olympien. Et après avoir dépensé de grosses sommes il y a un an avec les transferts de joueurs tels que Nayef Aguerd ou Igor Paixao, l’OM souhaite cette fois se montrer plus malin en réalisant de bons coups.
A en croire le média allemand FCB Inside, un joueur du Bayern Munich a notamment tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement marseillaise. Le site spécialisé l’affirme, Marseille souhaite recruter Allen Lambé, jeune milieu défensif de seulement 17 ans, sous contrat avec le champion d’Allemagne en titre jusqu’en juin 2028. Medhi Benatia et les scouts de l’OM ont observé le joueur à plusieurs reprises et l’ont contacté l’hiver dernier pour prendre la température.

L'OM tente sa chance pour Allen Lambé

Le deal n’a pas abouti, mais Marseille pourrait bien revenir à la charge cet été, que ce soit pour un transfert sec ou plus probablement pour un prêt sans option d’achat. Le Bayern Munich compte sur son jeune milieu défensif de 17 ans pour l’avenir et a peu de chances de le vendre, mais un prêt pourrait convenir à toutes les parties. Dans ce dossier, l’OM devra néanmoins batailler car la concurrence est forte.

Une forte concurrence pour la pépite du Bayern

L’AS Roma, l’Atalanta Bergame et le PSV Eindhoven sont également intéressés par Allen Junior Lambé, qui a disputé 3 matchs de Youth League avec les U19 du Bayern Munich à seulement 17 ans cette saison. Le média ajoute que même s’il n’a pas encore eu la chance d’évoluer avec le groupe professionnel dirigé par Vincent Kompany, Lambé est heureux au Bayern Munich et une opportunité pourrait se présenter la saison prochaine avec le potentiel départ de Leon Goretzka. L’affaire est donc à suivre et Marseille espère bien rafler la mise malgré les nombreux obstacles qui se dressent devant le club olympien.
