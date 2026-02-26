Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

Warren Zaïre-Emery ICONSPORT_312883_0274

De nouveau privé de Fabian Ruiz, le PSG a encore souffert mercredi soir face à Monaco. En l’absence de l’international espagnol, Warren Zaïre-Emery n’affiche pas un niveau satisfaisant aux côtés de Vitinha et de Joao Neves.
Le Paris Saint-Germain a évité la catastrophe mercredi soir. En concédant le match nul contre l’AS Monaco au Parc des Princes (2-2), l’équipe de Luis Enrique s’est qualifiée par la petite porte pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le fiasco n’était pas loin pour le PSG tant l’ASM a réussi à mettre en difficulté les coéquipiers de Marquinhos sur cette double-confrontation. A Paris, les doutes sont nombreux alors que Chelsea ou Barcelone va se présenter au tour suivant, un adversaire d’un tout autre niveau que l’actuel 8e de Ligue 1.
Les absences d’Ousmane Dembélé et de Fabian Ruiz n’ont pas aidé le Paris SG à briller dans ce play-off de Ligue des Champions. Pour le journaliste Romain Beddouk, l’absence de l’Espagnol plus encore que celle du Ballon d’Or français pèse très lourd dans le rendement du PSG. Car en son absence, Warren Zaïre-Emery n’affiche pas un niveau satisfaisant. Surtout, le Français n’est pas complémentaire de Joao Neves et de Vitinha selon le journaliste d’Ici Île de France.

Zaïre-Emery ne compense pas l'absence de Ruiz

« Je pense qu’on a en ce moment un problème au milieu de terrain et que la raison est tactique. On ne trouve pas la bonne formule. Ce milieu à 3 Vitinha - Warren Zaïre-Emery - Joao Neves ne marche pas. Je l’avais déjà évoqué la semaine dernière quand je disais que Fabian Ruiz manquait à cette équipe et notamment parce que Viti Warren et Joao n’étaient pas complémentaires à 3 » explique le journaliste de la radio avant de poursuivre.

« Zaïre-Emery n’arrive pas à se montrer disponible et n’a pas le bagage technique nécessaire pour être juste, propre, et créatif dans cette partie du terrain si importante pour construire le jeu. Joao Neves est obligé de joueur relayeur gauche dans ce trio et il a beau avoir énormément de qualités, il est moins à l’aise (en tant que droitier) sur ce coté gauche. Et puis ça rejaillit sur Vitinha qui, avec une solution en moins (Zaïre-Emery) et une autre pas forcément à l’aise (Neves) » ajoute Romain Beddouk, qui suggère à Luis Enrique de changer ses plans à l’avenir.
Si l’absence de Fabian Ruiz venait à se prolonger, notre confrère aimerait voir Kang-in Lee, Mayulu ou Dro Fernandez en tant que troisième relayeur. Ce qui enverrait alors Warren Zaïre-Emery sur le banc, lui qui semblait finalement plus à l’aise et en tout cas plus performant au poste de latéral droit lorsque Achraf Hakimi était à la CAN avec le Maroc.
