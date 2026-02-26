L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain

Excellent avec Genk cette saison, le latéral droit marocain Zakaria El Ouahdi est très courtisé en Ligue 1. L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais souhaitent le recruter l’été prochain.

Que ce soit à l’OM ou à l’OL, le mercato estival devrait être animé dans les mois qui arrivent. Le secteur défensif sera notamment un chantier pour Marseille, avec les départs potentiels de Pavard ou encore de Balerdi . A Lyon, l’objectif sera de conserver la belle ossature actuelle et d’apporter quelques retouches pour amener de la concurrence, notamment sur le poste de latéral droit où Ainsley Maitland-Niles est assez tranquille. Ce n’est donc pas une surprise de voir que Marseille et Lyon sont intéressés par un même joueur sur ce poste de latéral droit.

Selon TransferFeed, les deux Olympiques ont manifesté leur intérêt pour Zakaria El Ouahdi. Sous contrat avec Genk jusqu’en juin 2028, le défenseur marocain réalise une excellente saison en Belgique. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il fait clairement office de référence à son poste en Belgique, au point de voir sa valeur marchande exploser et atteindre 15 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un latéral courtisé par l'OM et l'OL

Le média indique que Marseille est le club le plus intéressé par le profil du latéral marocain mais que d’autres gros clubs sont également sur les rangs, dont le PSV Eindhoven et donc l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques mois, le Srade Rennais et Wolfsburg avaient eux aussi tenté de recruter Zakaria El Ouahdi… en vain. A l’époque, Genk réclamait environ 10 millions d’euros. Un tarif revu à la hausse depuis en raison des très bonnes performances du joueur, que Genk ne veut pas vendre en-dessous de 15 millions d’euros. A un tel prix, l’OL aura certainement du mal à se positionner.

Genk réclame 15 millions d'euros

Car même si la situation financière du club est bien plus réjouissante que l’été dernier, il n’est pas question pour Matthieu Louis-Jean de faire des folies et de mettre en péril l’équilibre financier du club rhodanien. Pour l’OM, un tel investissement dépendra surtout de la qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions. D’autant que sur le poste de latéral droit, les Phocéens peuvent s’appuyer sur l’une des rares satisfactions de la saison en la personne de Timothy Weah. Reste donc à voir quel Olympique dégainera le premier dans le dossier Zakaria El Ouahdi, qu’il n’est en tout cas pas impossible de voir en Ligue 1 en 2026-2027.