CdF : Un gros coup dur pour Sage avant de défier l'OL

La semaine qui se profile sera cruciale pour l’OL avec un déplacement à Marseille en Ligue 1 et la réception de Lens en quart de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Pierre Sage doit composer avec une absence importante.

Les grosses affiches s’enchaînent pour l’Olympique Lyonnais et pour le RC Lens. Après avoir respectivement joué contre Strasbourg et Monaco le week-end dernier, les Gones et les Sang et Or affrontent Marseille et Strasbourg lors de la 24e journée de Ligue 1 qui se profile. Deux chocs avant que les équipes de Paulo Fonseca et de Pierre Sage se retrouvent la semaine prochaine en quart de finale de Coupe de France. Un match qui s’annonce spectaculaire entre deux des meilleures équipes de la saison en France.

Pierre Sage voudra logiquement réaliser un gros coup en gagnant face à son ancienne équipe et en se rapprochant d’un titre historique pour les Lensois. Mais pour cette rencontre de Coupe, le coach des Sang et Or sera privé d’un joueur très important. En effet, Ruben Aguilar sera forfait pour cette rencontre comme l’a confirmé Pierre Sage à l’occasion de sa conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg vendredi soir.

Pierre Sage acte un forfait pour OL-Lens

« Les nouvelles sont moins bonnes que prévu. Il sera absent 2 à 3 semaines » a expliqué Pierre Sage. Ruben Aguilar était pourtant entré à la 75e minute du match contre l’AS Monaco, mais avait été contraint de sortir du terrain moins de douze minutes plus tard en raison d’une blessure au mollet. Un vrai coup dur pour Lens au vu de l’importance de l’ancien défenseur de Monaco dans le dispositif lensois puisque Ruben Aguilar est aussi bien capable d’animer le couloir droit en position de piston ou d’évoluer en troisième central. En l’absence d’Aguilar, Lens pourrait aligner une défense composée de Udol, Sarr, Ganiou, Celik et Abdulhamid à Lyon dans une semaine, comme face à Monaco samedi dernier.