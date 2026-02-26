Lens riposte face à la menace OM au mercato

En fin de contrat avec le RC Lens en juin prochain, Malang Sarr ne manquera pas de courtisans cet été. Le défenseur de 27 ans réalise une saison exceptionnelle chez les Sang et Or, au point de susciter l’intérêt de l’OM.

Dauphin du Paris Saint-Germain avec seulement deux points de retards après 23 journées, le RC Lens est sans conteste l’équipe qui impressionne le plus en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les hommes de Pierre Sage sont plus que jamais dans la course au titre et peuvent croire en leurs chances malgré leur défaite contre Monaco le week-end passé. Lens s’appuie sur des cadres importants et performants à l’instar de Thauvin, Edouard, Thomasson, Sangaré, Udol ou encore Sarr.

Le défenseur de 27 ans passé par l’OGC Nice enchaîne d’ailleurs les performances de très haut niveau avec les Sang et Or. De quoi attirer de nombreux courtisans alors que le contrat de Malang Sarr expire en juin prochain. Une situation à surveiller selon le site spécialisé Africa Foot, qui confirme que l’Olympique de Marseille est très intéressé par sa venue. Selon le média, le club phocéen a tenté une approche cet hiver… en vain.

L'OM en approche, Lens veut prolonger Sarr

Mais rien ne dit que Medhi Benatia ne se positionnera pas de nouveau l’été prochain pour faire venir Sarr afin de compenser les potentiels départs de Pavard ou encore de Balerdi. Egalement suivi au Qatar et en Arabie Saoudite, Malang Sarr devrait également recevoir une offre de prolongation de la part du RC Lens. Effectivement, nos confrères expliquent que le Franco-Sénégalais est en « négociations avancées » avec les dirigeants nordistes pour une prolongation.

Lens espère à présent trouver un accord rapidement, au risque de voir Malang Sarr s’engager librement avec un autre club dans l’optique de la saison prochaine. Un départ de l’ancien Monégasque du côté de Marseille serait un sacré coup dur pour Pierre Sage, qui a fait du natif de Nice le pilier de sa défense et qui souhaite continuer à bâtir autour de lui l’an prochain. Reste à voir ce que Malang Sarr pensera de tout cela et si le défenseur d’1m83 souhaitera poursuivre l’aventure à Bollaert, avec la possibilité de disputer très certainement la Ligue des Champions la saison prochaine.