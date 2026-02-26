Malang Sarr ICONSPORT_339202_0256

Lens riposte face à la menace OM au mercato

Lens26 févr. , 13:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le RC Lens en juin prochain, Malang Sarr ne manquera pas de courtisans cet été. Le défenseur de 27 ans réalise une saison exceptionnelle chez les Sang et Or, au point de susciter l’intérêt de l’OM.
Dauphin du Paris Saint-Germain avec seulement deux points de retards après 23 journées, le RC Lens est sans conteste l’équipe qui impressionne le plus en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les hommes de Pierre Sage sont plus que jamais dans la course au titre et peuvent croire en leurs chances malgré leur défaite contre Monaco le week-end passé. Lens s’appuie sur des cadres importants et performants à l’instar de Thauvin, Edouard, Thomasson, Sangaré, Udol ou encore Sarr.
Le défenseur de 27 ans passé par l’OGC Nice enchaîne d’ailleurs les performances de très haut niveau avec les Sang et Or. De quoi attirer de nombreux courtisans alors que le contrat de Malang Sarr expire en juin prochain. Une situation à surveiller selon le site spécialisé Africa Foot, qui confirme que l’Olympique de Marseille est très intéressé par sa venue. Selon le média, le club phocéen a tenté une approche cet hiver… en vain.

L'OM en approche, Lens veut prolonger Sarr

Mais rien ne dit que Medhi Benatia ne se positionnera pas de nouveau l’été prochain pour faire venir Sarr afin de compenser les potentiels départs de Pavard ou encore de Balerdi. Egalement suivi au Qatar et en Arabie Saoudite, Malang Sarr devrait également recevoir une offre de prolongation de la part du RC Lens. Effectivement, nos confrères expliquent que le Franco-Sénégalais est en « négociations avancées » avec les dirigeants nordistes pour une prolongation.

Lire aussi

Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier LeagueLens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League
Lens dépouillé, son atout numéro 1 sur le départLens dépouillé, son atout numéro 1 sur le départ
Lens espère à présent trouver un accord rapidement, au risque de voir Malang Sarr s’engager librement avec un autre club dans l’optique de la saison prochaine. Un départ de l’ancien Monégasque du côté de Marseille serait un sacré coup dur pour Pierre Sage, qui a fait du natif de Nice le pilier de sa défense et qui souhaite continuer à bâtir autour de lui l’an prochain. Reste à voir ce que Malang Sarr pensera de tout cela et si le défenseur d’1m83 souhaitera poursuivre l’aventure à Bollaert, avec la possibilité de disputer très certainement la Ligue des Champions la saison prochaine.
0
Articles Recommandés
Endrick ICONSPORT_360172_0145
OL

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

ICONSPORT_265886_0017
Mercato

L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain

ICONSPORT_360393_0176 (1)
PSG

PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

Fil Info

26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche
26 févr. , 12:20
L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
26 févr. , 12:00
PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert
26 févr. , 11:40
Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui
26 févr. , 11:20
Neymar, la terrible nouvelle
26 févr. , 11:08
A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?
26 févr. , 11:00
OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle
26 févr. , 10:40
Ekwah enfin remplacé, l'ASSE a trouvé la perle rare

Derniers commentaires

OM-OL : Une décision radicale tombe

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?

J'ai tellement pas envie de les croiser en 8eme. ça pue l'embrouille ce match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading