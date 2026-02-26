Walid Regragui ICONSPORT_167968_0225

Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui

Foot Mondial26 févr. , 11:40
parCorentin Facy
0
Confronté à la démission de son sélectionneur Walid Regragui, le Maroc a sondé Xavi pour le remplacer. Mais c’est finalement une solution interne qui va aboutir à quelques mois de de la Coupe du monde 2026.
Epuisé par trois années intenses à la tête de la sélection marocaine et terriblement déçu par la défaite en finale de la CAN cet hiver, Walid Regragui a jeté l’éponge. L’ex-sélectionneur des Lions de l’Atlas a présenté sa démission à la fédération marocaine de football, qui a pris du temps avant de l’accepter. C’est désormais chose faite et pour remplacer Regragui, les dirigeants marocains ont notamment avancé sur la piste Xavi. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a du charisme et de l’expérience pour occuper un tel rôle, mais la piste n’a finalement pas abouti selon FootMercato.
Le média précise que l’identité du successeur de Walid Regragui est désormais connue. Il s’agit de Mohamed Ouahbi. Finaliste de la CAN U20 en Egypte avec le Maroc puis champion du monde U20 avec les Lions de l’Atlas en octobre dernier, il s’agit d’un pur formateur qui n’a encore jamais entraîné à un tel niveau de compétition. Sa mission sera de « tenir le groupe au moins jusqu’au Mondial 2026 » et après quoi, un point sera fait sur sa situation. Nos confrères ajoutent qu’au Maroc, la surprise est énorme car si la piste Xavi n’a jamais été bouillante, Tarek Sektioui était le grand favori à la succession de Walid Regragui.

Le Maroc mise sur un formateur sans expérience

L’entraîneur des A’ a gagné la CHAN, la Coupe Arabe et a terminé 3e aux Jeux Olympiques de Paris. Le Maroc a finalement pris la décision de miser sur un formateur sans expérience pour une échéance si cruciale que la Coupe du monde. Les prochains mois nous diront si cet énorme pari s’avèrera payant ou non alors que pour la fédération marocaine, le départ de Walid Regragui est un vrai coup dur. Malgré sa défaite en finale de la CAN contre le Sénégal, l’ex-sélectionneur des Lions de l’Atlas conservait toute la confiance de sa direction qui souhaitait le conserver pour le Mondial aux Etats-Unis.

Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?

J'ai tellement pas envie de les croiser en 8eme. ça pue l'embrouille ce match.

OM-OL : Une décision radicale tombe

Le bus arrivera t il entier jusqu'au stade cette année ?

Loading