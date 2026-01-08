Himad Abdelli a choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille. Cependant, le transfert du milieu algérien n'est pas totalement bouclé. Pour débloquer sa vente en janvier, l'OM est contraint de vendre certains joueurs.

A défaut de gagner le premier match contre Lyon sur le terrain cette saison, l' Olympique de Marseille a remporté le premier Olympico du mercato hivernal. Les deux rivaux bataillaient pour récupérer Himad Abdelli dès cet hiver. Auteur d'une grande saison avec Angers pour le moment, le milieu algérien a hésité entre les Gones et les Phocéens avant d'opter pour Marseille. Un contrat de 5 ans lui est déjà promis sur la Canebière. Reste à savoir quand il arrivera à l'OM. En théorie, le transfert doit se faire en janvier mais Pablo Longoria et Medhi Benatia devront dégraisser pour accueillir au mieux Abdelli.

L'OM doit vendre pour le SCO

En effet, Angers attend une petite somme d'argent pour céder son métronome en janvier, six mois avant la fin de son contrat. Une somme suffisamment importante pour avoir freiné Lyon et pour impacter les finances marseillaises. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, l'OM est dans l'obligation de vendre des joueurs pour conclure, comme souhaité, le transfert d'Himad Abdelli dès cet hiver. Mais, qui seront les joueurs olympiens sacrifiés rapidement ? Des économies sont possibles en attaque.

L'indésirable Neal Maupay est visé directement, encore faut-il trouver un acheteur pour le franco-argentin. Si cette première option ne marche pas, Amine Gouiri sera alors menacé. L'Algérien est devenu remplaçant avec la venue d'Aubameyang et sa longue blessure à l'épaule. Il est d'ailleurs plébiscité à l'étranger, notamment en Turquie, même si Roberto De Zerbi souhaite absolument le garder. Enfin, Robinio Vaz pourrait solutionner le problème à lui tout seul. Pépite de l'OM, le joueur de 18 ans ne veut pas prolonger son contrat. La direction olympienne n'aura donc aucun scrupule à le vendre surtout si la somme de 25 millions d'euros est atteinte.