C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Libre en juin prochain, Himad Abdelli fait l’objet d’une rude bataille entre Marseille et Lyon. Mais après réflexion, le milieu d’Angers a choisi de rejoindre le club phocéen, sans savoir s’il sera transféré cet hiver ou s’il devra attendre la fin de son contrat.

Entre Marseille et Lyon , Himad Abdelli a fait son choix. Et c’est le vice-champion de France qui a obtenu les faveurs de l’Algérien. En fin de contrat en juin prochain, le milieu d’Angers a pris le temps de la réflexion. Et selon les informations récoltées par FootMercato, l’Angevin a fini par trancher en faveur du club phocéen dont l’entraîneur Roberto De Zerbi attend impatiemment un meneur de jeu.

Le Fennec, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, correspond au profil recherché. Mais on ignore si Himad Abdelli pourra rejoindre l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Encore faudrait-il que le pensionnaire du Vélodrome parvienne à un accord avec le SCO. Mais pour le moment, l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui confirme le choix du joueur, assure que les dirigeants marseillais n’ont toujours pas pris contact avec leurs homologues angevins. Ces derniers sont forcément favorables à un transfert durant ce mois de janvier pour récupérer une somme d’argent.

L'OM en position de force

Sans accord avant la fin du mercato hivernal, Himad Abdelli partira à l’Olympique de Marseille l’été prochain sans laisser la moindre indemnité à Angers. On peut dire que le club dirigé par Pablo Longoria se retrouve désormais en position de force. Grâce au choix acté par l’ancien joueur du Havre, le président espagnol peut se permettre de jouer la montre en attendant que le SCO revoie ses exigences à la baisse. Car aux dernières nouvelles, le club angevin réclamait entre 4 et 5 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Des conditions inacceptables pour l’Olympique de Marseille qui sortira vainqueur, que ce soit cet hiver ou l’été prochain.