om himad abdelli dit oui a marseille iconsport 246009 0059 384847
Himad Abdelli - Ligue 1

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

OM07 janv. , 17:40
parEric Bethsy
10
Libre en juin prochain, Himad Abdelli fait l’objet d’une rude bataille entre Marseille et Lyon. Mais après réflexion, le milieu d’Angers a choisi de rejoindre le club phocéen, sans savoir s’il sera transféré cet hiver ou s’il devra attendre la fin de son contrat.
Entre Marseille et Lyon, Himad Abdelli a fait son choix. Et c’est le vice-champion de France qui a obtenu les faveurs de l’Algérien. En fin de contrat en juin prochain, le milieu d’Angers a pris le temps de la réflexion. Et selon les informations récoltées par FootMercato, l’Angevin a fini par trancher en faveur du club phocéen dont l’entraîneur Roberto De Zerbi attend impatiemment un meneur de jeu.
Le Fennec, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, correspond au profil recherché. Mais on ignore si Himad Abdelli pourra rejoindre l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Encore faudrait-il que le pensionnaire du Vélodrome parvienne à un accord avec le SCO. Mais pour le moment, l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui confirme le choix du joueur, assure que les dirigeants marseillais n’ont toujours pas pris contact avec leurs homologues angevins. Ces derniers sont forcément favorables à un transfert durant ce mois de janvier pour récupérer une somme d’argent.

L'OM en position de force

Sans accord avant la fin du mercato hivernal, Himad Abdelli partira à l’Olympique de Marseille l’été prochain sans laisser la moindre indemnité à Angers. On peut dire que le club dirigé par Pablo Longoria se retrouve désormais en position de force. Grâce au choix acté par l’ancien joueur du Havre, le président espagnol peut se permettre de jouer la montre en attendant que le SCO revoie ses exigences à la baisse. Car aux dernières nouvelles, le club angevin réclamait entre 4 et 5 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Des conditions inacceptables pour l’Olympique de Marseille qui sortira vainqueur, que ce soit cet hiver ou l’été prochain.

Lire aussi

OL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin DominguezOL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin Dominguez
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_266712_0005
OM

L'OM refuse de faire affaire avec John Textor

ICONSPORT_281332_0016
PSG

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Genesio LOSC
LOSC

L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer

ICONSPORT_280688_0007
CAN 2025

CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !

Fil Info

07 janv. , 19:00
L'OM refuse de faire affaire avec John Textor
07 janv. , 18:40
Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola
07 janv. , 18:20
L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer
07 janv. , 18:09
CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !
07 janv. , 18:00
Bardeli propulsé à l'ASSE par un échange imprévu ?
07 janv. , 17:20
Bitshiabu refuse Nantes, avantage OL !
07 janv. , 17:00
L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME
07 janv. , 16:40
Nantes : Kantari pousse un premier joueur vers la sortie

Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu veux un dessin. Ca parait tellement logique en + Tu n'a qu'a voir la communauté magrébine a Marseille....

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Ridicule next

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading