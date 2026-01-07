ICONSPORT_278593_0216 (1)

OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage

OL07 janv. , 22:30
parCorentin Facy
19
L’OM a remporté la bataille contre l’OL dans le dossier Himad Abdelli, lequel a définitivement donné son feu vert pour signer à Marseille. Une issue qui fait enrager Lyon, qui avait obtenu il y a quelques semaines l’accord de l’international algérien.
En fin de contrat avec Angers en juin prochain, Himad Abdelli est un joueur courtisé sur ce mercato hivernal. Très tôt durant ce mois de décembre, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais a été révélé. Le club rhodanien était bouillant à l’idée de profiter de la situation contractuelle de l’international algérien pour le recruter à moindre coût. C’est finalement vers l’autre Olympique du championnat de France que se dirige le capitaine angevin.

Abdelli avait dit oui à l'OL... avant l'appel de l'OM

En effet, on a appris en ce milieu de semaine que Himad Abdelli a définitivement donné son accord à Marseille pour une signature cet hiver en cas d’accord OM-Angers ou dans le cas contraire l’été prochain en tant que joueur libre. Dans un cas comme dans l’autre, c’en est fini des espoirs de l’OL dans ce dossier. Lyon a vite réagi en activant la piste Noah Nartey de Brondby, mais les Gones nourrissent tout de même quelques regrets comme le confirme L’Equipe.
Le quotidien national nous apprend qu’en décembre dernier, lorsqu’il a discuté avec l’état-major lyonnais, Himad Abdelli avait accepté de venir à l’OL. Le joueur avait clairement donné son feu vert à Paulo Fonseca et à Matthieu Louis-Jean… avant que Marseille ne bouge concrètement et se positionne à son tour. « L’OM est entré dans la danse et a renversé la décision » explique le quotidien national, confirmant que les appels de Medhi Benatia puis de Roberto De Zerbi ont totalement chamboulé le joueur au point de faire annuler le pré-accord verbal trouvé auparavant avec Lyon.

Pour se consoler, le club rhodanien se dira toutefois que rien n’était fait avec Himad Abdelli, notamment car les dirigeants lyonnais ont été refroidis par les demandes d’Angers, jugées bien trop élevées pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Dans ce dossier, l’ultime enjeu est maintenant de savoir si Abdelli signera à l’OM cet hiver ou l’été prochain. Il ne portera en tout cas pas le maillot lyonnais, à moins d’un nouveau revirement qui semble cette fois improbable.
Derniers commentaires

OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage

OSF ! Le gars a une parole de teupu l OL ne perd rien ^^

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Ils ont bani greewood et maintenant ils viennent le sucer ! Les anglais ils ont aucune figure

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Le joueur il veux plus retourner en Angleterre, si il a changé de nationalité c'est pas pour rien

Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

La voix est libre pour arsenal

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

Il est fini se joueur, se n'est plus le même joueur qui jouer à city

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

