PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

Vitinha sur le départ du PSG. Le Real Madrid est persuadé de pouvoir remporter le bras de fer et de faire venir le Portugais cet été avec une grosse offre.

Le Real Madrid ne s’en cache plus, il rêve de s’offrir les services de Vitinha l’été prochain. Le milieu de terrain portugais est la pierre angulaire du système de Luis Enrique, avec sa capacité à faire vivre le ballon, et même à marquer des buts avec sa grosse frappe. Un éventail complet qui lui a même valu d’être dans le Top10 du Ballon d’Or la saison dernière. Le PSG se félicite tous les jours d’être allé chercher l’ancien du FC Porto pour 40 ME, et ne compte pas se séparer d’un joueur qui a prolongé jusqu’en 2029 il y a un an de cela.

Le Real attend l'élimination du PSG

Mais la Cadena SER l’affirme, le Real Madrid considère désormais le transfert de Vitinha l’été prochain comme plus envisageable que jamais. Une offre à 100 millions d’euros sera jugée comme suffisante pour convaincre le PSG, et le média espagnol affirme encore et toujours qu’il existe bien une clause signée sous seing privé permettant au joueur portugais de quitter Paris si une offre de ce niveau était effectuée. Cela semble toutefois bien dangereux de la part du Paris SG d’avoir ouvert cette porte, mais le Real Madrid y croit fermement en tout cas.

Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, qui se sont rapprochés ces derniers temps avec la fin de la Super League mais aussi des investissements du dirigeant espagnol au Qatar pour sa société de construction immobilière, se sont mis d’accord. Aucune tractation n’aura lieu tant que le PSG sera encore en course en Ligue des Champions. Ensuite, un feu vert implicite sera donné pour étudier un tel transfert.

Le média sportif espagnol l’assure, le Real Madrid croit désormais en ses chances dans ce dossier. Même si jamais dans son histoire le PSG n’a vendu un titulaire contre son gré, sauf Kylian Mbappé qui est allé au bout de son contrat pour rejoindre… le Real Madrid. La Maison Blanche, qui courtise également Enzo Fernandez, estime en tout cas que Vitinha est le joueur parfait pour son milieu de terrain, dans un secteur de jeu qui ne s’est jamais vraiment remis du départ du trio composé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric.