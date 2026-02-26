ICONSPORT_360393_0176 (1)

PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

PSG26 févr. , 12:00
parGuillaume Conte
2
Vitinha sur le départ du PSG. Le Real Madrid est persuadé de pouvoir remporter le bras de fer et de faire venir le Portugais cet été avec une grosse offre.
Le Real Madrid ne s’en cache plus, il rêve de s’offrir les services de Vitinha l’été prochain. Le milieu de terrain portugais est la pierre angulaire du système de Luis Enrique, avec sa capacité à faire vivre le ballon, et même à marquer des buts avec sa grosse frappe. Un éventail complet qui lui a même valu d’être dans le Top10 du Ballon d’Or la saison dernière. Le PSG se félicite tous les jours d’être allé chercher l’ancien du FC Porto pour 40 ME, et ne compte pas se séparer d’un joueur qui a prolongé jusqu’en 2029 il y a un an de cela.

Le Real attend l'élimination du PSG

Mais la Cadena SER l’affirme, le Real Madrid considère désormais le transfert de Vitinha l’été prochain comme plus envisageable que jamais. Une offre à 100 millions d’euros sera jugée comme suffisante pour convaincre le PSG, et le média espagnol affirme encore et toujours qu’il existe bien une clause signée sous seing privé permettant au joueur portugais de quitter Paris si une offre de ce niveau était effectuée. Cela semble toutefois bien dangereux de la part du Paris SG d’avoir ouvert cette porte, mais le Real Madrid y croit fermement en tout cas.
Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, qui se sont rapprochés ces derniers temps avec la fin de la Super League mais aussi des investissements du dirigeant espagnol au Qatar pour sa société de construction immobilière, se sont mis d’accord. Aucune tractation n’aura lieu tant que le PSG sera encore en course en Ligue des Champions. Ensuite, un feu vert implicite sera donné pour étudier un tel transfert.
Le média sportif espagnol l’assure, le Real Madrid croit désormais en ses chances dans ce dossier. Même si jamais dans son histoire le PSG n’a vendu un titulaire contre son gré, sauf Kylian Mbappé qui est allé au bout de son contrat pour rejoindre… le Real Madrid. La Maison Blanche, qui courtise également Enzo Fernandez, estime en tout cas que Vitinha est le joueur parfait pour son milieu de terrain, dans un secteur de jeu qui ne s’est jamais vraiment remis du départ du trio composé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric.

Lire aussi

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSGLdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG
Le PSG veut encore chiper un joueur du BarçaLe PSG veut encore chiper un joueur du Barça
2
Articles Recommandés
Malang Sarr ICONSPORT_339202_0256
Lens

Lens riposte face à la menace OM au mercato

Endrick ICONSPORT_360172_0145
OL

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

ICONSPORT_265886_0017
Mercato

L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain

Fil Info

26 févr. , 13:00
Lens riposte face à la menace OM au mercato
26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche
26 févr. , 12:20
L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
26 févr. , 11:40
Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui
26 févr. , 11:20
Neymar, la terrible nouvelle
26 févr. , 11:08
A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?
26 févr. , 11:00
OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle
26 févr. , 10:40
Ekwah enfin remplacé, l'ASSE a trouvé la perle rare

Derniers commentaires

OM-OL : Une décision radicale tombe

Pourquoi y a des clubs de lyonnais qui avaient prévu de venir au Vélodrome ???

OM-OL : Une décision radicale tombe

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading