PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

Pourquoi y a des clubs de lyonnais qui avaient prévu de venir au Vélodrome ???
Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...
Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!
Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP
Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
