Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

Victime d’une cyberattaque cette semaine, l’Olympique de Marseille ne prend aucun risque. Pour le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche, le club phocéen a demandé à ses supporters de télécharger à nouveau leurs e-billets, sous peine d’être refusés à l’entrée du Vélodrome.

grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée, a indiqué la direction dans un communiqué. (…) Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis. » L’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça. En crise à la fois sur et en dehors du terrain, le vice-champion de France doit en plus gérer une cyberattaque. Le site officiel des Marseillais a été piraté cette semaine. Mais «, a indiqué la direction dans un communiqué.

Il n’empêche que l’Olympique de Marseille a pris une mesure de précaution en vue de ses deux prochains matchs. Pour le choc de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, et avant le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi, le club phocéen a réédité tous les e-billets. Le pensionnaire du Vélodrome demande à tous les détenteurs d’un e-billet pour ces deux rencontres de les télécharger à nouveau sur le site officiel du club.

L'avertissement de l'OM

Une opération obligatoire dans la mesure où « les e-billets téléchargés avant le mercredi 25 février 19h ne permettront pas l'entrée dans l'enceinte de l'Orange Vélodrome ». L’Olympique de Marseille a diffusé le message sur son site officiel et sur les réseaux sociaux, en espérant que tous les acheteurs de billets concernés seront informés. Dans le cas contraire, des supporters pourraient être recalés à l’entrée du stade qui devrait afficher complet pour une affiche décisive dans la course à la qualification en Ligue des Champions. En revanche, le match de Coupe de France contre Toulouse rencontre moins de succès.