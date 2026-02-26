Endrick ICONSPORT_360172_0145

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

OL26 févr. , 12:40
parCorentin Facy
0
Auteur de cinq buts depuis son arrivée en France, Endrick marque le pas face aux gros de Ligue 1 (Lille, Strasbourg). Son attitude commence par ailleurs à en agacer certains à l’Olympique Lyonnais.
Très vite décisif à son arrivée en France, Endrick a brillé en Coupe de France ainsi que face à Brest ou encore Metz. L’attaquant brésilien marque néanmoins le pas depuis quelques semaines. Discret contre Lille lors de la 20e journée de Ligue 1, il n’a pas non plus été décisif face à Nantes, ni contre Strasbourg lors du dernier match des Gones. Positionné dans un rôle d’ailier droit et rapidement privé de son compère Pavel Sulc, Endrick a même été fantomatique en Alsace. Au-delà de son manque d’efficacité, le joueur prêté par le Real Madrid a agacé en raison de son attitude.
Peu concerné par les efforts défensifs, le Brésilien a pris un premier avertissement. A quelques jours du match contre l’Olympique de Marseille, Nicolas Puydebois a allumé l’ancienne star de Palmeiras dans les grandes largeurs. Une réaction est attendue au Vélodrome de la part d’Endrick.
« Ca saute aux yeux. Tu le vois marcher pendant que l’équipe est en difficulté. Il ne revient pas, il ne fait pas les efforts défensifs contrairement à Sulc. C’est la différence d’attitude entre un joueur qui se bat pour l’objectif commun et le collectif et un joueur qui joue la carte perso. Endrick ne fait pas les efforts pour jouer uniquement les coups offensifs. Le problème, c’est que lorsque tu es dans une équipe comme l’Olympique Lyonnais, tu ne peux pas faire ça. Ce collectif a bien fonctionné quand tout le monde était au diapason de l’objectif commun » explique Nicolas Puydebois avant de poursuivre.

« Il faut le juger sur la régularité. Il doit être régulier dans la performance. Face aux petites équipes, il met un triplé. Contre Lille et Strasbourg, des équipes qui sont meilleures au classement, est-ce que Endrick a surnagé ? J’espère que face à Marseille, il me fera mentir » a analysé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui a toujours refusé de s’enflammer sur Endrick, même lorsque le Brésilien inscrivait un triplé à Metz le 25 janvier dernier. Une prudence justifiée puisque moins d’un mois plus tard, le Brésilien subit ses premières critiques en France. Paulo Fonseca, qui sera privé de Nuamah, Fofana, Sulc et probablement de Moreira, espère que son attaquant brésilien saura réagir à Marseille dimanche.
0
Derniers commentaires

OM-OL : Une décision radicale tombe

Pourquoi y a des clubs de lyonnais qui avaient prévu de venir au Vélodrome ???

OM-OL : Une décision radicale tombe

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

