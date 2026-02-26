OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Auteur de cinq buts depuis son arrivée en France, Endrick marque le pas face aux gros de Ligue 1 (Lille, Strasbourg). Son attitude commence par ailleurs à en agacer certains à l’Olympique Lyonnais.

Très vite décisif à son arrivée en France, Endrick a brillé en Coupe de France ainsi que face à Brest ou encore Metz. L’attaquant brésilien marque néanmoins le pas depuis quelques semaines. Discret contre Lille lors de la 20e journée de Ligue 1, il n’a pas non plus été décisif face à Nantes, ni contre Strasbourg lors du dernier match des Gones. Positionné dans un rôle d’ailier droit et rapidement privé de son compère Pavel Sulc, Endrick a même été fantomatique en Alsace . Au-delà de son manque d’efficacité, le joueur prêté par le Real Madrid a agacé en raison de son attitude.

Peu concerné par les efforts défensifs, le Brésilien a pris un premier avertissement. A quelques jours du match contre l’Olympique de Marseille, Nicolas Puydebois a allumé l’ancienne star de Palmeiras dans les grandes largeurs. Une réaction est attendue au Vélodrome de la part d’Endrick.

« Ca saute aux yeux. Tu le vois marcher pendant que l’équipe est en difficulté. Il ne revient pas, il ne fait pas les efforts défensifs contrairement à Sulc. C’est la différence d’attitude entre un joueur qui se bat pour l’objectif commun et le collectif et un joueur qui joue la carte perso. Endrick ne fait pas les efforts pour jouer uniquement les coups offensifs. Le problème, c’est que lorsque tu es dans une équipe comme l’Olympique Lyonnais, tu ne peux pas faire ça. Ce collectif a bien fonctionné quand tout le monde était au diapason de l’objectif commun » explique Nicolas Puydebois avant de poursuivre.