14 ME, l’OM lâche sa première offre de l’hiver

OM23 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
L'OM a décidé de passer à l'action avant même l'ouverture du marché des transferts, avec une offre pour tâter le terrain au sujet du recrutement de Jorge Carrascal.
L’Olympique Lyonnais l’a montré ces derniers jours, le mercato a beau ouvrir ses portes au 1er janvier 2026, rien n’empêche d’avancer concrètement sur certains dossiers pour ne pas perdre de temps. Endrick va venir et s’entrainer même avant le passage à la nouvelle année, et le pressing pour Himad Abdelli a déjà commencé auprès du joueur et du SCO d’Angers. L’OM a également décider de frapper fort et vite cet hiver.

L'OM est chaud sur Carrascal

Journaliste brésilien spécialisé sur le marché des transferts, Pablo Oliveira lâche une petite bombe en annonçant que les discussions entre l’OM et Flamengo ont débuté ces derniers jours. Ceci dans le but de faire venir Jorge Carrascal, la révélation de la dernière Copa Libertadores et de la belle saison de l’équipe de Rio de Janeiro jusqu’en finale de la Coupe Intercontinentale perdue d’un rien face au PSG.
Capable de jouer comme ailier ou meneur de jeu, le Colombien de 27 ans pourrait être le chainon manquant de Roberto De Zerbi, qui demande un numéro 10 à ses dirigeants pour cet hiver. Le pari est osé, car Carrascal n’est pas une pépite et possède déjà trois expériences peu concluantes en Europe, en Espagne (0 match avec le FC Séville) au tout début de sa carrière, puis en Ukraine et en Russie, où il s’est montré plus à son avantage.
C’est surtout son retour à Flamengo qui a marqué les esprits, et a provoqué un coup de folie de Pablo Longoria. Selon le journaliste brésilien, l’OM a avancé ses pions et a effectué une offre orale entre 14 et 15 millions d’euros. A cette somme, peuvent s’ajouter des bonus en fonction des performances du Colombien en Ligue 1 et en Ligue des Champions, histoire de faire grimper l’addition s’il réussit son acclimation sur la Canebière.
Un pari toujours osé en janvier pour un joueur venant du championnat brésilien, mais l’OM a l’air très motivé à l’idée de tenter sa chance pour Jorge Carrascal, dont la bonne forme des dernières semaines lui a aussi valu des intérêts de la part de clubs espagnols. Flamengo, de son côté, dira oui à une vente de son joueur en cas d’offre à 20 ME.

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Ben c'est tout con...il suffit d'écouter McCourt quand il dit quelque chose: "projet a long terme ....." Fin de l'histoire !

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

mais il est débile ou quoi ?

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Au moins 😅

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

La plupart des 400M€ c'est de la Dette propre ...

L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

C'est bien l'objectif....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

