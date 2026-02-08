L'OM tente l’énorme coup Goretzka

L’OM reste un club à suivre de près lors des périodes de mercato. L’été prochain, il se murmure que les Phocéens vont tenter leur chance dans le dossier Leon Goretzka (Bayern Munich).

À Marseille, le club se montre très souvent actif lors des fenêtres de transfert. Medhi Benatia et Pablo Longoria disposent d’un réseau conséquent qui permet à l’ OM d’attirer des noms très intéressants. Si tous les mouvements ne sont pas des réussites, force est de constater que les Phocéens bénéficient d’un réel pouvoir d’attractivité. L’été prochain, l’OM pourrait ainsi tenter quelques gros coups, surtout s’ils représentent de belles opportunités financières. Un joueur plairait d’ailleurs particulièrement du côté du… Bayern Munich.

Goretzka, l'OM est bien de la partie

Selon les dernières informations de Team Talk, les pensionnaires du Stade Vélodrome s’intéressent en effet de près à Leon Goretzka. Le milieu de terrain allemand arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison et il semble presque acquis qu’il quittera la Bavière. Son expérience, son style de jeu et son caractère pourraient apporter beaucoup au groupe dirigé par Roberto De Zerbi.

Le principal problème dans ce dossier reste toutefois la forte concurrence, Marseille étant loin d’être le seul club intéressé. Le média ajoute qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle United, l’AC Milan et l’Atlético Madrid sont également sur les rangs.