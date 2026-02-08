ICONSPORT_283465_0021
Goretzka

L'OM tente l’énorme coup Goretzka

OM08 févr. , 17:20
parHadrien Rivayrand
0
L’OM reste un club à suivre de près lors des périodes de mercato. L’été prochain, il se murmure que les Phocéens vont tenter leur chance dans le dossier Leon Goretzka (Bayern Munich).
À Marseille, le club se montre très souvent actif lors des fenêtres de transfert. Medhi Benatia et Pablo Longoria disposent d’un réseau conséquent qui permet à l’OM d’attirer des noms très intéressants. Si tous les mouvements ne sont pas des réussites, force est de constater que les Phocéens bénéficient d’un réel pouvoir d’attractivité. L’été prochain, l’OM pourrait ainsi tenter quelques gros coups, surtout s’ils représentent de belles opportunités financières. Un joueur plairait d’ailleurs particulièrement du côté du… Bayern Munich.

Goretzka, l'OM est bien de la partie

Selon les dernières informations de Team Talk, les pensionnaires du Stade Vélodrome s’intéressent en effet de près à Leon Goretzka. Le milieu de terrain allemand arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison et il semble presque acquis qu’il quittera la Bavière. Son expérience, son style de jeu et son caractère pourraient apporter beaucoup au groupe dirigé par Roberto De Zerbi.
Le principal problème dans ce dossier reste toutefois la forte concurrence, Marseille étant loin d’être le seul club intéressé. Le média ajoute qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle United, l’AC Milan et l’Atlético Madrid sont également sur les rangs.

Lire aussi

OM-PSG : L'arbitre est déjà avertiOM-PSG : L'arbitre est déjà averti
L’OM devra donc avancer de solides arguments pour espérer séduire Leon Goretzka. Une éventuelle arrivée du milieu de terrain allemand constituerait un signal fort envoyé au championnat de France, tant par son statut que par son expérience du très haut niveau. À 31 ans, le joueur restera à l’écoute des différentes propositions et souhaite avant tout terminer son aventure au Bayern Munich dans les meilleures conditions possibles. Son avenir va se décanter dans les prochaines semaines, période qui s’annonce décisive dans ce dossier important du mercato.
0
