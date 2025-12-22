ICONSPORT_273001_0156
Bernardo Silva

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

OM22 déc. , 17:00
parEric Bethsy
0
Ambitieux sur le marché des transferts, Medhi Benatia peut encore surprendre cet hiver. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille tente les coups les plus audacieux. Alors pourquoi ne pas se lancer sur le dossier Bernardo Silva ?
Cette fois, le mercato de l’Olympique de Marseille sera peut-être moins animé. Le président Pablo Longoria a prévenu que la vente d’indésirables serait nécessaire avant d’envisager un recrutement. On peut penser que le club phocéen s’orientera vers de bonnes affaires comme Himad Abdelli. Très en vue en première partie de saison, le milieu d’Angers arrive à la fin de son contrat. Mais son profil ne séduit pas totalement le journaliste Michel Aliaga.

De gros coups à tenter

« On parle beaucoup d'Abdelli qui joue à Angers, et qui est libre dans six mois. Il y a une hype autour de lui, a remarqué le spécialiste de France Télévisions sur la chaîne YouTube La Hype part en live. Les mecs qui sont à Angers ou à Brest et qui arrivent au Vélodrome… Je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais j'ai des doutes sur sa capacité à être performant tout de suite au Vélodrome. »
Notre confrère serait donc favorable à la signature d’un élément plus expérimenté. « Après, tu as des joueurs confirmés qui ont peut-être 30, 32 ans, a-t-il proposé. Il y a des Brozovic, il y a des Kessié, il y a des N'Golo Kanté, Bernardo Silva qui est en fin de contrat. » Le milieu offensif de Manchester City serait effectivement un gros coup. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille a les moyens de s’offrir un joueur de ce calibre.
« Tout dépend de ce que tu as. Si tu vends ou si tu cèdes trois joueurs, peut-être que tu peux t'en payer un, a envisagé Michel Aliaga. Bernardo Silva, c'est un vrai numéro 10. Il ne viendra jamais à l'OM ? Moi je dis toujours : trois jours avant l'arrivée de Rabiot, est-ce qu'on pensait le faire ? Tu vas me dire qu'il n'avait pas de club. Mais j'ai une confiance aveugle en Medhi Benatia. Il a appelé De Bruyne, il appelle tout le monde, il n'a peur de rien Medhi. Je dis qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise même si la tendance c'est plus Abdelli que Bernardo Silva. » Rappelons que l’Angevin est aussi dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.

Lire aussi

OL : Angers déchire l'offre pour Abdelli et crie au scandaleOL : Angers déchire l'offre pour Abdelli et crie au scandale
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0233
OM

Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM

De Carvalho Merah OL
OL

OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

officiel l ol envoie sael kumbedi a wolfsbourg iconsport 266388 0105 397982
OL

OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)

ICONSPORT_268236_0062
OM

OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Fil Info

22 déc. , 19:00
Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM
22 déc. , 18:30
OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé
22 déc. , 18:16
OL : Kumbedi s'engage définitivement à Wolfsburg (off)
22 déc. , 18:00
OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau
22 déc. , 17:30
OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?
22 déc. , 17:09
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 17:04
CAN 2025 : Le Mali et la Zambie se neutralisent
22 déc. , 16:30
ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

Derniers commentaires

PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

J'imagine que son message est au second degré 😅

OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?

Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading