Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ambitieux sur le marché des transferts, Medhi Benatia peut encore surprendre cet hiver. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille tente les coups les plus audacieux. Alors pourquoi ne pas se lancer sur le dossier Bernardo Silva ?

Cette fois, le mercato de l’Olympique de Marseille sera peut-être moins animé. Le président Pablo Longoria a prévenu que la vente d’indésirables serait nécessaire avant d’envisager un recrutement. On peut penser que le club phocéen s’orientera vers de bonnes affaires comme Himad Abdelli. Très en vue en première partie de saison, le milieu d’Angers arrive à la fin de son contrat. Mais son profil ne séduit pas totalement le journaliste Michel Aliaga.

De gros coups à tenter

« On parle beaucoup d'Abdelli qui joue à Angers, et qui est libre dans six mois. Il y a une hype autour de lui, a remarqué le spécialiste de France Télévisions sur la chaîne YouTube La Hype part en live. Les mecs qui sont à Angers ou à Brest et qui arrivent au Vélodrome… Je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais j'ai des doutes sur sa capacité à être performant tout de suite au Vélodrome. »

Notre confrère serait donc favorable à la signature d’un élément plus expérimenté. « Après, tu as des joueurs confirmés qui ont peut-être 30, 32 ans, a-t-il proposé. Il y a des Brozovic, il y a des Kessié, il y a des N'Golo Kanté, Bernardo Silva qui est en fin de contrat. » Le milieu offensif de Manchester City serait effectivement un gros coup. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille a les moyens de s’offrir un joueur de ce calibre.

« Tout dépend de ce que tu as. Si tu vends ou si tu cèdes trois joueurs, peut-être que tu peux t'en payer un, a envisagé Michel Aliaga. Bernardo Silva, c'est un vrai numéro 10. Il ne viendra jamais à l'OM ? Moi je dis toujours : trois jours avant l'arrivée de Rabiot, est-ce qu'on pensait le faire ? Tu vas me dire qu'il n'avait pas de club. Mais j'ai une confiance aveugle en Medhi Benatia. Il a appelé De Bruyne, il appelle tout le monde, il n'a peur de rien Medhi. Je dis qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise même si la tendance c'est plus Abdelli que Bernardo Silva. » Rappelons que l’Angevin est aussi dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.