Nayef Aguerd

Fin de saison annoncée pour Aguerd, panique à l'OM

OM22 déc. , 19:00
parHadrien Rivayrand
Nayef Aguerd est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, mais sa pubalgie continue de le gêner, ce qui inquiète l’OM pour son défenseur.
L'OM retient son souffle depuis plusieurs semaines au sujet de Nayef Aguerd. L’ancien joueur de West Ham souffre d’une pubalgie persistante, mais il a tout de même rejoint la Coupe d’Afrique des Nations pour représenter le Maroc. Aguerd rêve de remporter la compétition et a peut-être pris des risques pour être présent dans le groupe de Walid Regragui. Titulaire face aux Comores ce dimanche, le défenseur de l’OM a de nouveau ressenti des douleurs gênantes.

Aguerd, mauvaise nouvelle à venir ? 

Selon les informations de Taha Imani de FootballCo, l'Olympique de Marseille et le Maroc peuvent vraiment craindre une fin de saison pour Aguerd. Sur son compte X, le journaliste a notamment indiqué ces dernières heures : « Nayef Aguerd souffre de la même blessure qui le handicape depuis plus de deux mois. Cette blessure nécessite soit une intervention chirurgicale, qui l'éloignerait des terrains pour le reste de la saison, soit des mesures préventives comportant un risque de récidive et impliquant une réduction de son activité physique – un risque dont Walid était conscient avant le début du tournoi.
Son absence pour la fin de la phase de groupes est une décision que Regragui doit prendre afin d'éviter une aggravation de la douleur et une absence forcée lors de matchs cruciaux. Le joueur a ressenti des douleurs pendant et après le match contre les Comores ».

Tout laisse à penser que le staff médical de l’OM est en contact permanent avec celui du Maroc pour suivre la situation. Un forfait d’Aguerd pour la fin de saison pourrait bouleverser les plans phocéens pour ce mercato hivernal. Le Maroc, de son côté, pourrait également s’inquiéter de l’impact sur la préparation d’Aguerd en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
