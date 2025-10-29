OM : Pavard est un manipulateur, ça chauffe sur Canal+

Tiens! Quand je disais ça à 16h30, je parlais sans savoir... Y a quand même des bons petits troll chez vous aussi. Mais bon je ne généralise pas, il y a également des mecs sensés. Si vous le faites, tant mieux pour vous.
Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?
Lol mdr ptdr, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club, lol mdr ptdr. Renseignes-toi trollilo.
Première mi-temps bof bof… en dehors de Mayulu , les autres titis sont loin du niveau des Merlus… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Jalouse !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
🗣️ “Quand tu es Benjamin Pavard, pour tout ce qui est sportif, tu ne t’excuses pas.” Pour Mamadou Niang aussi les supporters ne veulent pas de ces excuses. 🔥 Le débat enflammé du Late est à retrouver sur l’app CANAL+