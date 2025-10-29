OM : Pavard est un manipulateur, ça chauffe sur Canal+

Fautif sur les deux buts lensois samedi soir, Benjamin Pavard a présenté ses excuses aux supporters de l’OM. Une grosse erreur aux yeux de Bertrand Latour, pas fan de l’initiative prise par l’international français.

Les excuses des défenseurs de l’Olympique de Marseille sont devenues la grande mode du moment. Après Emerson, qui a plombé son équipe contre le Sporting en Ligue des Champions, c’est Benjamin Pavard qui a publié ses excuses sur Instagram aux supporters de l’OM. Fautif sur les deux buts concédés par son équipe sur la pelouse du RC Lens, l’international français a promis de se reprendre, jurant qu’il donnerait tout pour le maillot phocéen. Un message certainement sincère et plein de bienveillance et d’humilité de la part de l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan. Bertrand Latour n’est toutefois pas fan de cette manière de procéder.

Au contraire, le journaliste de Canal+ a vivement critiqué Benjamin Pavard pour cette initiative individuelle, estimant que cela donnait surtout l’impression de vouloir manipuler -ou au pire attendrir- les supporters afin qu’ils soient plus cléments les prochaines fois. « Si vous avez fait un écart disciplinaire, c’est légitime de s’excuser. Mais pour tout ce qui est sportif, il ne faut pas s’excuser. A la fin, un match de foot, il y a deux équipes et tu as deux chances sur trois de perdre ou de faire match nul. Le jeu demande faute, il y a toujours quelqu’un qui va provoquer un penalty, qui va mal s’aligner, qui va lâcher le marquage » a d'abord livré le consultant de la chaîne cryptée avant de poursuivre.

« Je pense que les joueurs qui s’excusent font ça uniquement pour se faire apprécier des supporters. Pavard, c’est une initiative individuelle. Ce n’est pas le club qui lui a demandé de le faire. Je pense que c’est une erreur de l’avoir fait car si tu commences à t’excuser à la 9e journée pour un penalty provoqué à Lens, que se passe-t-il si tu rates un penalty en demi-finale de Coupe de France, tu fais une allocution pour présenter tes excuses ? » s’est interrogé Bertrand Latour, qui espère que personne n’aura à s’excuser ce mercredi soir après le match de l’OM et Angers. Car malgré de nombreux absents (Weah, Balerdi, Kondogbia, Traoré, Gouiri), l’équipe de Roberto De Zerbi doit absolument l’emporter contre le 15e de Ligue 1 pour reprendre sa marche en avant.