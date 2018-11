LFP : Le Paris FC récupère une victoire sur tapis vert

Dans : Ligue 2.

Match comptant pour la première journée de L2, la rencontre entre le Gazélec Ajaccio et le Paris FC s'était achevée sur le score de 1-1. Mais lors de ce match, le club corse avait fait jouer Aaron Boupendza, qui était encore sous le coup d'une suspension avec le FC Pau, sa précédente équipe. La LFP avait donné match perdu à Ajaccio en premier instance, puis en appel le score final du match avait été finalement validé. Mais le Paris FC avait fait un recours devant le CNOSF et ce vendredi la Ligue de Football Professionnel a finalement décidé de suivre la proposition de conciliation du CNOSF et donc de redonner la victoire sur tapis vert au club parisien.