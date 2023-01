Le match face à Caen maintenu, Sochaux fait scandale

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le FC Sochaux n'a pas accepté la demande du SM Caen de décaler la rencontre de samedi, pour permettre aux membres du club d'assister aux obsèques de l'épouse de Stéphane Moulin.

Le SM Caen est endeuillé depuis ce mercredi et le décès de l’épouse de l’entraineur Stéphane Moulin. Ce dernier s’était mis en retrait de l’équipe ces derniers jours pour être au chevet de sa femme, décédée des suites de sa maladie. Les obsèques auront lieu ce samedi, et le SM Caen avait demandé le report de la rencontre de Ligue 2 prévue à Sochaux ce même jour. Trois dates ont été proposées, de vendredi soir à dimanche ou lundi, ce qui avait été accepté par la Ligue et les diffuseurs. Mais le club du Doubs y a apposé son véto, pour des raisons d’organisation. « Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en terme d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h », a fait savoir le FC Sochaux, qui a provoqué un véritable tollé à son encontre pour ce manque de compassion évident.

Merci pour le soutien de tous les autres clubs de @FreeLigue1 & de @Ligue2BKT à la @LFPfr et à @beinsports_FR https://t.co/iGRAPV0bt9 — Pierre-Antoine Capton (@pacapton) January 12, 2023

« Le football, c’est d’abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l’oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques », a déploré Pierre-Antoine Capton, le co-propriétaire du SM Caen, dans un message sur les réseaux sociaux. Le FC Sochaux s’est excusé pour son incapacité à changer la date du match, et a proposé une minute de silence en l’honneur de l’épouse de Stéphane Moulin, même si cela n’a pas tempéré la colère chez les supporters, qui regrettaient même dans les deux camps cette décision impitoyable.