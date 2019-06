L2 : Le Mans crucifie Ajaccio au terme d'un match dingue

Dans : Ligue 2, Le Mans, GFC.

Dans un match au scénario incroyable, Le Mans est allé chercher au bout des arrêts de jeu son billet pour l’accession en Ligue 2, ce dimanche à Ajaccio (0-2). Battus 1-2 à l’aller, les Sarthois s’étaient remis en jeu en ouvrant le score par Boissier à la 73e minute. Au cours d’une fin de match folle, le GFC Ajaccio manquait le pénalty synonyme de maintien par Jobello (92e), et dans la foulée, d’un incroyable retourné acrobatique, Soro inscrivait le but de la délivrance (0-2, 97e). Un scénario cruel pour les Corses, mais qui fait le bonheur du Mans, qui retrouve ainsi la Ligue 2 et enregistre ainsi trois montées en trois ans.