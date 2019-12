L2 : Le gardien de Nancy mis en examen pour viol

Dans : Ligue 2.

Soupçonné de viol, Baptiste Valette a été placé en garde à vue ce lundi.

Le gardien de l’AS Nancy-Lorraine a fait l’objet d’une plainte pour viol de la part d’une jeune femme de 18 ans, pour des faits qui se sont déroulés à la sortie d’une boite de nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Le procureur de la République de Nancy a fait savoir que le portier lorrain était placé sous contrôle judiciaire pour « viol par personne en état d’ivresse manifeste ». De son côté, Baptiste Valette, qui est également international français de Beach-soccer a reconnu l’acte sexuel, mais assure que celui-ci était consenti.

En attente du résultat des examens médico-légaux effectués sur la victime et le joueur, Valette a pu sortir après sa mise en examen. L’ASNL a confirmé la situation, et laisse désormais la justice faire son travail. « Le club fait pleine et entière confiance à la justice pour faire toute la lumière sur les accusations graves portées à son encontre », a expliqué le club de Ligue 2, qui a mis ses entrainements à huis-clos et se refusera à communiquer cette semaine.