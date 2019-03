L2 : Gros fight entre les supporters de Grenoble et ceux de Nancy

Dans : Ligue 2, Grenoble, Nancy.

Ce vendredi soir, le match de Ligue 2 entre Grenoble et Nancy va se dérouler dans une ambiance très tendue. Puisque selon Le Dauphiné, « une bagarre a opposé plusieurs dizaines de supporters grenoblois et nancéiens peu avant 17 heures ». Ces violences, qui se sont déroulées dans le quartier de la gare, auraient fait six blessés chez les supporters et trois autres chez les policiers intervenus.

« D’après plusieurs témoins, fight très violente et longue. Venus en train, les indépendants nancéiens ont esquivé les forces de l’ordre et ont prévenu les ultras grenoblois de leur présence. Tous les blessés sont côté nancéiens. Un interpellé de chaque côté », précise Bilel Ghazi sur Twitter. Pour information, cette rencontre était classée « à risques », du fait des antécédents entre les fans des deux clubs rivaux...