L2 : Farès Bahlouli prêt à se relancer à Clermont ?

Dans : Ligue 2, LOSC, OL.

Certains supporters de l'Olympique Lyonnais en avaient fait une icône, mais la carrière de Farès Bahlouli commence à ressembler à une longue chute libre. Transféré de l'OL à Monaco en 2015 pour 3,5ME, le milieu de terrain a été prêté au Standard de Liège puis en 2017 il a signé au LOSC pour le même montant. Mais du côté de Lille, Farès Bahlouli n'a pas non plus brillé, et à un an de la fin de son contrat avec le vice-champion de France, un nouveau départ semble se profiler. En effet, ce lundi, le quotidien La Montagne affirme que l'ancien lyonnais pourrait s'engager la semaine prochaine avec la formation de Clermont Foot qui évolue en Ligue 2. Agé de 24 ans, Farès Bahlouli pourrait choisir ce challenge afin de tenter de remettre sa carrière dans les rails après un long trou noir.