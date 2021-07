L2 : Deux matchs reportés à cause du covid

Dans : Ligue 2.

La LFP a annoncé ce mercredi le report de deux rencontres du SC Bastia en raison de cas de covid.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du SC Bastia testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour les matchs contre Quevilly Rouen et l’AS Nancy Lorraine, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter les matchs :

- Quevilly Rouen / SC Bastia, comptant pour la 2ème journée de Ligue 2 et initialement prévu le samedi 31 juillet 2021 à 19h, au mercredi 18 août 2021 à 19h sur L’Equipe Live ;



- SC Bastia / AS Nancy Lorraine, comptant pour la 3ème journée de Ligue 2 et initialement prévu le lundi 9 août à 20h45, au mercredi 11 août 2021 à 19h sur beIN SPORTS », annonce la Ligue de Football Professionnel.