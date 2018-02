Douchez condamné à 10.000 euros d’amende

Dans : Ligue 2.

Interpellé le 26 octobre dernier pour des violences en état d’ivresse et dégradation de bien d’autrui, Nicolas Douchez a été condamné à 10.000 euros d’amende ce vendredi par le Tribunal Correctionnel de Paris.

Dans ce jugement, le tribunal a pris en compte le fait que le gardien du RC Lens ait reconnu les faits et le fait que la victime, qui avait au départ dénoncé des coups de la part de Nicolas Douchez, soit revenu sur ses accusations et ait refusé de porter plainte. Le gardien passé par Toulouse, Paris ou Rennes avait été contrôlé avec 1,64 gramme d’alcool dans le sang, et ne devrait pas faire appel. Depuis, il n’a pas joué le moindre match de Ligue 2.