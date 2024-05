Discipline ‍: Troyes a match perdu contre VA et une pluie de sanctions

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La commission de discipline a rendu son jugement suite aux graves incidents intervenus lors de la rencontre Troyes-VA le 3 mai dernier. Des supporters de l'ESTAC avaient lancé des fumigènes sur la pelouse et des joueurs troyens les avaient renvoyées vers les tribunes.

« 36ᵉ journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – Valenciennes FC du 3 mai 2024 Comportement des joueurs et des supporters de l’ESTAC Troyes : usage et jets d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission lève les mesures conservatoires et prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’ESTAC Troyes :

La perte par pénalité de la rencontre ESTAC Troyes – Valenciennes FC comptant pour la 36e journée de Ligue 2

Retrait d’un point avec sursis au classement sportif ;

Fermeture pour deux matchs ferme du stade de l’Aube, dont un déjà purgé dans le cadre des mesures conservatoires ;

Fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs, déjà purgé dans le cadre des mesures conservatoires.

Concernant les joueurs de l’ESTAC Troyes Kyliane DONG, Rudy KOHON, Abdoulaye NDIAYE et Junior OLAITAN : Trois matchs de suspension ferme. Les sanctions prennent effet à partir du mardi 28 mai 2024 », précise la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué. Pour rappel, l'ESTAC était relégué en National avant même cette sanction.