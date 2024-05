Habib Beye quitte le Red Star (officiel)

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après avoir fait monter le Red Star en Ligue 2, Habib Beye va quitte le club une fois que la saison sera officiellement terminée. L'entraîneur et consultant de Canal+ vise un challenge plus ambitieux.

A 46 ans, Habib Beye ne veut pas perdre de temps, et si le coach du Red Star avait confié dimanche sur Canal+, où il est consultant, qu'il avait pris sa décision, mais souhaitait informer les dirigeants du club qu'il vient de faire remonter en Ligue 2 avant de s'exprimer publiquement. Mais ce mercredi, après avoir informé ses joueurs de son désir de partir, Habib Beye a officialisé son départ du club de la banlieue parisienne. « Le Red Star et Habib Beye, à la tête de l'équipe pro depuis 3 saisons, ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le club est d'ores et déjà concentré à la préparation de son retour en L2, et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussites », a précisé le Red Star. La rumeur d'une signature au Stade de Reims a circulé, mais le club champenois a démenti la venue d'Habib Beye sur son banc pour la saison prochaine.