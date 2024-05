Droits TV ‍: La L1 traîne trop, la LFP mise désormais sur la L2

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

L'été 2024 approche et on ignore toujours qui diffusera la Ligue 1 en France à partir d'août 2024. Ce dossier obsède tellement la LFP qu'elle en a délaissé celui des droits TV de la Ligue 2. La deuxième division arrivera au centre des négociations la semaine prochaine.

Le football français en panique ! Il ne reste que quelques semaines avant le début de la saison 2024-2025 et aucun championnat professionnel n'a trouvé de diffuseur. Au vu des montants attendus, la Ligue 1 préoccupe grandement la LFP. Il faut dire que l'accord actuel garantissait 662 millions d'euros minimum aux formations de l'élite. Sans revenus à court terme, plusieurs formations françaises risquent de souffrir. En Ligue 2, la situation n'est pas plus claire. La demande financière auprès des chaines est moins importante. Cependant, ce championnat ne sait pas non plus où il sera diffusé en août prochain.

La LFP lance l'appel d'offres pour la L2 mercredi

Depuis le début des appels d'offres en octobre dernier, la Ligue a préféré d'abord attribuer la Ligue 1 avant de se pencher sur le cas de la Ligue 2. Mais, cette stratégie va s'arrêter très prochainement selon les informations de L'Equipe. Vu le temps mis pour trouver un accord de diffusion pour la Ligue 1, on craint de ne pas résoudre le problème pour la Ligue 2 avant le début de la prochaine saison. Ainsi, après avoir privilégié la L1, la LFP s'occupe désormais de l'appel d'offres de la Ligue 2. Elle le lancera mercredi prochain, le 5 juin, lors de son prochain conseil d'administration.

L'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 2 lancé mercredi https://t.co/a2EkqPbZN2 pic.twitter.com/CfDdmhvqic — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2024

Comme en Ligue 1, la LFP divise son produit en deux lots : les deux meilleures affiches par journée d'un côté, les 7 autres matchs avec les deux meilleurs matchs en différé de l'autre. Cela pourrait rapidement trouver preneur puisque les tarifs sont bien moins élevés qu'en Ligue 1. Le lot 1 (2 meilleures affiches) est fixé à 26 millions d'euros tandis que le lot 2 vaut 13 millions d'euros. Il faut ainsi donner 39 millions d'euros pour avoir l'intégralité de la Ligue 2. C'est d'autant plus intéressant qu'un grand club comme Bordeaux y évolue et que l'AS Saint-Etienne pourrait encore y figurer la saison prochaine.