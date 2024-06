Ligue 2 ‍: L'appel à candidatures des droits TV est lancé

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, mais cette fois la LFP a décidé de lancer un appel à candidatures spécifique à la Ligue 2. Les diffuseurs ont jusqu'au 10 juin pour faire connaître leur proposition.

Tandis que les 18 clubs de Ligue 1 se demandent encore à quelle sauce ils vont être mangés, le conseil d'administration a décidé ce mercredi de s'occuper des 18 équipes de Ligue 2 et de la diffusion des matchs jusqu'à la saison 2028-2029. « LFP Media a lancé ce jour l’appel à candidatures pour les droits média domestiques de la Ligue 2 BKT pour les saisons 2024/2025 à 2028/2029. Cette consultation est ouverte à tout éditeur ou distributeur de services. Le document pourra être envoyé sur demande, celle-ci devant être transmise au plus tard le 10 juin », précise la LFP. Jusqu'à cette saison, la Ligue 2 était diffusée par Prime Vidéo, Beinsports et la chaîne L'Equipe. On devrait avoir rapidement la réponse concernant cet appel à candidatures, sachant que le championnat de Ligue 2 reprend à la même date que celui de Ligue 1, à savoir le week-end du 16,17 et 18 août.