Bordeaux sanctionné par la DNCG ‍? Les joueurs ont peur

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont sportivement, et de belle manière, assuré leur maintien en Ligue 2. Reste que le passage du club devant la DNCG inquiète, y compris dans le vestiaire.

Les supporters bordelais ont très rarement eu l'occasion de s'enflammer ces dernières saisons, alors la nette victoire 4-0 vendredi contre l'AC Ajaccio a redonné un léger sourire, surtout que cette victoire assurait le maintien du club en Ligue 2. Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré son budget énorme pour la L2, Bordeaux a longtemps eu très peur de descendre sportivement. Cela ne sera pas le cas, cependant, malgré ce petit coin de ciel bleu, il y a encore un gros nuage qui se rapproche du Haillan, c'est évidemment le passage du club de Gérard Lopez devant la DNCG. Même si l'agence de communication des Girondins de Bordeaux a révélé à Sud-Ouest qu'un nouvel investisseur allait arriver d'ici-là, il y a encore des doutes. Même parmi les joueurs bordelais.

Les joueurs bordelais ont relativement confiance avant la DNCG

90+1' BUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE VITAL NSIMBAAAAAA !!!! 💙🤍



4️⃣-0️⃣ #FCGBACA pic.twitter.com/2tDD1puQlZ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 3, 2024

Interrogé par le quotidien régional, Vital Nsimba, vice-capitaine des Girondins de Bordeaux, et auteur de son premier but avec son club contre Ajaccio, admet qu'il espère que ce que les joueurs ont acquis sur les terrains de Ligue 2 ne va pas s'écrouler devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. « La saison était compliquée. On a maintenu le club, ce qui était le plus important. On va voir maintenant ce qu’il va se passer à l’intersaison en espérant que ce club mythique puisse rester en Ligue 2. Jusqu’ici, on n’y pensait pas trop, maintenant que le maintien est assuré, ça va commencer », avoue le défenseur international congolais des Girondins de Bordeaux, conscient que ce rendez-vous face aux gendarmes financiers du football sera décisif. D'ici à ce passage, prévu dans la deuxième quinzaine de juin, Gérard Lopez va devoir apporter des réponses aux inquiétudes engendrées par l'avenir du club au scapulaire.