Barrages L2 ‍: Rodez écarte Paris après une séance de tirs au but folle

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, pré-barrage 1

Stade Paul-Lignon

Rodez-Paris FC 2-2 (3 tab à 2)

Buts : Danger (8e sur pen.), Corredor (33e) pour Rodez ; Dicko (4e), Dabila (90e+7) pour le Paris FC

Exclusion : Mbow (48e) pour le Paris FC

16e budget de Ligue 2, Rodez a fait un pas de plus vers la Ligue 1. Pourtant, le RAF était pris à froid d'entrée par un but de Dicko. La réaction aveyronnaise était rapide avec un penalty obtenu par Danger sur corner. Le joueur ruthénois se faisait justice lui-même pour égaliser. Le Paris FC était dominateur jusqu'à la 20e minute avec notamment une parade salvatrice de Jaouen devant Lukembila (12e). Ensuite, Rodez prenait enfin le dessus à domicile. D'une belle reprise, Corredor mettait les siens devant 2-1. Ce deuxième but était décisif puisque le Paris FC était réduit à 10 dès le retour des vestiaires. Mbow exclu, Paris subissait la domination de Rodez. Houtondji frappait notamment le poteau (53e). A force de rater le 3-1, Rodez se faisait punir en fin de match. Jaouen dégageait le ballon dans les pieds du Parisien Dabila sur une intervention anodine.

📍 Tirs au but du Play-Off 1 #RAFPFC (2-2)



👉 @OfficielRAF ❌❌❌✅✅✅✅

👉 @ParisFC ✅❌✅❌❌



Le RAF se qualifie pour le match des Play-Off 2 et affrontera l'@ASSEofficiel vendredi prochain 💪 ! — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 21, 2024

La séance de tirs au but départageait les deux formations. Une séance chaotique puisque Rodez manquait ses trois premiers tirs avant que Paris n'en loupe trois à son tour. Le 6e tir parisien était aussi raté, qualifiant Rodez pour le deuxième pré-barrage contre l'AS Saint-Etienne vendredi. Une victoire méritée pour Rodez sur le match mais hautement miraculeuse sur la séance de tirs au but.