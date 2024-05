36e journée de Ligue 2

Stade de l'Abbé Deschamps

AJ Auxerre bat Paris FC : 2 à 0

Buts : Sinayoko (22e), Onaiwu (57e) pour l'AJA

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 !!!! 🎉



YEEEESSSS !! L’AJA bat le Paris FC et fait un très grand pas vers la Ligue 1. On ne va pas se mentir, on va être encore un peu patients, mais 𝐎𝐍 𝐘 𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐐𝐔𝐄 !!! 🤩⌛🔵⚪#TeamAJA #AJAPFC (2-0) pic.twitter.com/xRM0QrEfV9