L2 ‍: Angers en Ligue 1 à la place de l'ASSE, Troyes en National

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, 38e journée

Malgré son match nul 0-0 contre Dunkerque, Angers va retrouver la Ligue 1 un an après. En effet, à Rouen, l'ASSE a chuté face à QRM 2-1. Les Verts finissent 3es et devront passer par les barrages. Ils retrouveront Rodez ou le Paris FC dans une semaine. Rodez a chipé la 4e place aux Parisiens après son succès 2-0 contre Ajaccio. Paris a ramené le nul 1-1 de Bastia et conserve la 5e place pour un point devant Caen. Les Caennais ont battu Valenciennes 3-0. Rodez accueillera le Paris FC dès mardi pour le premier match de barrage.

En bas de tableau, c'est désormais officiel. Peu importe la décision de la commission de discipline sur les incidents de Troyes-Valenciennes, l'ESTAC jouera en National après son nul 1-1 contre Annecy combiné au nul de Dunkerque. Dans les autres matchs, Auxerre a validé son titre de champion en battant Concarneau 4-1. Amiens l'a emporté à Grenoble 3-1, Laval s'est imposé à Guingamp 1-0. Enfin, Bordeaux finit sur une bonne note en dominant Pau 3-2.