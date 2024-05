Incidents ‍: Le maire de Troyes sera sans pitié

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Au lendemain des incidents intervenus en fin de match au stade de l'Aube, des fumigènes ayant été jetées sur le terrain puis renvoyées par des joueurs vers les tribunes, le maire de Troyes se fâche.

François Baroin, le maire de Troyes, n'a pas du tout apprécié les scènes vues vendredi soir dans le stade sa ville. Alors que l'ESTAC et Valenciennes étaient à 1-1, des supporters ont jeté des fumigènes sur la pelouse, provoquant une première interruption, puis récidivant quelques minutes plus tard, ce qui mettait un terme à une rencontre qui va précipiter le club en National. Pour François Baroin, même si sportivement la situation est désolante, cela ne justifie en rien les incidents.

L2 : Troyes incendie ses supporters mais pas ses joueurs https://t.co/zvInbRUpJ2 — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2024

« Au-delà des résultats de l’équipe 1, qui plongent tous les passionnés de football et les supporters sincères de l’Estac, dont je suis, dans une vraie tristesse sportive, les débordements d’hier soir doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Malgré la saison sportivement éprouvante qu’a traversée l’Estac, il y avait hier soir au stade des familles et des enfants, qui venaient simplement assister à un match de foot. Nous ferons le point avec le club, en lien avec les services de l’État pour garantir les conditions de pleine et entière sécurité pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Comme supporter, je redis ma grande tristesse de voir le club descendre en National. Il faudra reconstruire. Comme maire de Troyes, je redis ma très grande fermeté à l’égard de tout acte de violence qui provoque le désordre et que nous ne saurons tolérer », prévient le maire de Troyes, qui ne laissera pas passer ce genre de chose.