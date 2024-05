Officiel ‍: Maxime Gonalons quitte Clermont

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

En fin de contrat, Maxime Gonalons ne prolongera pas son contrat avec Clermont, vient d’annoncer le club relégué en Ligue 2 dans un communiqué.

« En fin de contrat le 30 juin prochain, Maxime Gonalons quitte le Clermont Foot 63. En 2 années passées en Auvergne, l’ex-international français a pris part à 48 matchs sous le maillot clermontois et a su faire profiter tout un groupe de son expérience au plus haut niveau. Le Clermont Foot 63 tient à remercier Maxime pour son investissement et son professionnalisme et lui souhaite le meilleur » a annoncé le Clermont Foot 63 dans un communiqué officiel. Reste maintenant à voir si du haut de ses 35 ans, l’ancien capitaine de l’OL poursuivra sa carrière.