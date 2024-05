Troyes vire quatre joueurs qui ont renvoyé des fumigènes

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Quelques jours après le chaos intervenu à la fin du match entre Troyes et Valenciennes, l'ESTAC a décidé de mettre à pied quatre joueurs qui avaient relancé vers les tribunes des fumigènes envoyées par des supporters.

Furieux du nul qui se profilait face à la lanterne rouge de Ligue 2, et de la probable descente de leur équipe en National, des supporters avaient provoqué l'interruption de la rencontre la semaine passée en lançant des fumigènes sur le terrain. Furieux, des joueurs troyens avaient alors eu l'incroyable idée de relancer ces mêmes fumigènes vers les tribunes où se trouvaient encore des familles. Tandis que la commission de discipline de la LFP a mis le dossier en instruction, les dirigeants de Troyes ont non seulement sanctionné les supporters repérés à la vidéo, mais également les joueurs qui ont renvoyé ces fumigènes.

« Suite aux événements survenus lors du match de vendredi, l’ESTAC Troyes a procédé à une enquête interne et prendra les mesures suivantes. Les lancements d’engins pyrotechniques sur le terrain par des détenteurs de billets sont considérés par le Club comme des actes dangereux et irresponsables. Ces actes n’ont pas leur place dans notre sport. Nous avons examiné les images de vidéosurveillance et avons identifié neuf personnes, qui verront désormais leur abonnement et leur billet résiliés, et se verront imposer une interdiction maximale d’accès au stade. L’identité de ces personnes a également été communiquée aux autorités de police, qui détermineront si elles feront l’objet de poursuites.

De plus, nous avons été déçus de voir quatre joueurs renvoyer certains fumigènes du terrain dans les tribunes. En dépit de multiples provocations, il est clair que leurs réactions étaient également dangereuses. Ces joueurs sont désormais mis à pied à titre conservatoire. L’ESTAC Troyes condamne fermement toute forme d’agression et de violence – et nous continuerons à prendre des mesures pour garantir que notre stade et notre terrain soient des environnements sûrs pour tous nos joueurs et supporters. Le Club attend maintenant de connaître les décisions de la Ligue », indique l'ESTAC, qui risque d'avoir match perdu et de débuter la saison prochaine en Nationale avec des points en moins.