Chelsea veut acheter Sochaux !

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Chelsea a envie de se créer un petit empire avec des clubs rachetés dans le monde. Et notamment le FC Sochaux en Ligue 2, qui appartient à un groupe chinois.

Nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly a très envie de s’impliquer dans la vie du club anglais. L’homme d’affaires américain n’a pas réussi dans son ambition de recruter un directeur sportif de premier plan et il entend donc s’occuper également de gérer le recrutement et les contrats au sein des Blues. Il occupait déjà ce poste à son arrivée, mais c’était lié au rachat tardif de Chelsea et devait être corrigé. Boehly a plusieurs fois confié qu’il adorait et se sentait très bien dans ce rôle de directeur des opérations sportives et il endossera donc cette responsabilité en janvier. Malgré les nombreux candidats, le club anglais a décidé de ne pas recruter à ce poste avant 2023, et donnera donc les clés à son propriétaire pour le recrutement ou les départs. Des révélations signées The Athletic, et qui démontrent que la gestion de Chelsea pourrait bien être déroutante avec l’investisseur US aux commandes.

Chelsea suit Sochaux, en attendant l'offre

Chelsea also still not ruling out acquiring Sochaux. Source closes to French club say it's incorrect an offer was turned down, just initial diligence, valuation & dialogue with Nenking Group was tricky. Nothing imminent or advanced but Ligue 2 club is one on Chelsea's radar. — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 24, 2022

La preuve, il entend déjà s’inspirer de ce que réalisent plusieurs autres clubs, en se payant un club dans un autre championnat pour lui servir de satellite et de point de chute dans les échanges de joueurs. Et ce club, selon Ben Jacobs, est le FC Sochaux ! La formation de Montbéliard ne parvient pas à remonter en Ligue 1, après en avoir été pendant des décennies l’un des clubs les plus réguliers. De sources proches du club français, aucune offre de Chelsea n’a été refusée, ce qui se disait en premier lieu et notamment au mois de septembre. Il y a eu un intérêt et des prises de renseignements, mais pour le moment aucune offre de rachat. Todd Boehly essaye d’estimer la valeur de la formation de Ligue 2, propriété du groupe chinois Nenking et se réserve donc le droit de s’attaquer aux Lionceaux dans les semaines à venir. Même si The Athletic précise qu’une offre imminente n’est pas attendue pour le moment. Chelsea ne manque pas d’idées, et étudie également la possibilité de racheter des clubs en Belgique, au Portugal et au Brésil. L’idée est bien sûr celle, de plus en plus fréquente, de créer un groupe comprenant plusieurs clubs dans différents championnats, pour faciliter les transactions.