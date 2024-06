Viré en 2020, Stéphane Guy de retour sur Canal+ ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Viré de Canal+ en décembre 2020, Stéphane Guy a quitté RMC cet été pour rejoindre la chaîne L'Equipe. Mais le journaliste n'a pas dit son dernier mot avec la chaîne cryptée.

Pour avoir soutenu en direct à l'antenne Sébastien Thoen, lequel avait été licencié de Canal+ après sa participation à un sketch satirique de moquant de L'heure des Pros, émission de Cnews, Stéphane Guy avait été viré en plein boxing day, lui qui était le roi du football anglais, notamment. Depuis, le journaliste a retrouvé un poste sur RMC dans l'After et cette semaine, il a rejoint L'Equipe du Soir et donc fait ses adieux à Daniel Riolo. Cependant, Stéphane Guy n'a pas du tout tourné la page Canal+ comme il le reconnaît dans un entretien accordé ce samedi au quotidien sportif. En effet, toujours en procès avec la chaîne cryptée, il espère que la justice obligera cette dernière à le réintégrer, ce qu'il fera avec plaisir si l'opportunité lui est donnée de le faire.

Stéphane Guy de retour sur Canal+...avec la Ligue 1 ?

🗣️ Stéphane Guy d'ajouter : « Rions et soyons heureux devant la période actuelle. L'humour est une ressource essentielle, avec les temps si difficiles que nous avons vécus cette année. » pic.twitter.com/D43yfG9lvc — 📁 Anaël (@anaelgr) December 6, 2020

Tandis que Canal+ a été condamné à lui verser 200.000 euros pour licenciement abusif, Stéphane Guy a fait appel afin d'obtenir cette réintégration qu'il souhaite plus que tout. « Honnêtement, ma principale préoccupation est que mon affaire avec Canal+ soit jugée, de connaître la date de mon audience d'appel. Je veux que mon licenciement soit annulé, avec toutes les conséquences que cela implique, donc, oui, en effet, ma réintégration. J'observe d'ailleurs que le contexte a changé depuis que j'ai quitté Canal. Les personnes qui m'ont coupé la tête ne sont plus là », fait remarquer notre confrère, qui ajoute avec malice qu'il ne se souvient plus qui est Sébastien Thoen, lequel est revenu au sein de la chaine du groupe Bolloré dont il avait pourtant été viré à l'automne 2020.