Ünder met fin à 44 ans sans victoire de l’OM à Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Bordeaux - Marseille 0-1

But pour Marseille : Ünder (37e)

L'OM a enfin gagné un match à Bordeaux, ce qui n'était plus arrivée depuis 1977. La victoire 1-0 au terme d'un match terne a été acquise sur un but d'Ünder.

Chaudement accueillis par les supporters bordelais à leur arrivée au stade, les deux équipes ont pu voir la différence à l’intérieur de l’enceinte, avec une ambiance bien terne qui n’a pas aidé la rencontre à démarrer. L’OM débutait d’emblée avec une maitrise bien supérieure face à des Bordelais bien en place, et pas grand chose ne se passait. Il fallait une relance très hasardeuse de Costil pour débrider la rencontre, puisque Ünder récupérait haut et s’en allait marquer face à une défense prise de court (0-1, 37e).

Si c’est grace a Under que l’on brise la malédiction, promis je vais apprendre le turque ! — 𝙑 𝘼 𝙉 (@VanTeamOM) January 7, 2022

La suite de la rencontre se poursuivait avec cette maitrise olympienne mais un manque d’efficacité dans le dernier geste qui empêchait de se mettre à l’abri, avec un Costil qui se rattrapait sur plusieurs ballons chauds. Mais Bordeaux n’avait pas les armes pour réagir, et l’OM s’offrait ainsi une victoire très symbolique et importante pour le classement. Si le contexte demeure particulier, c’est la fin de 44 années d’invisibilité pour les Girondins à domicile contre l’OM, l’une des plus longues séries de l’histoire. Au classement, si Bordeaux reste juste devant la zone rouge avant la suite de cette journée, Marseille s’offre une précieuse victoire pour prendre avec autorité la deuxième place du classement.