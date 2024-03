Un arbitrage horrible, la Ligue 1 demande qu'il soit viré

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'arbitrage en Ligue 1 fait de plus en plus débat. Les clubs de l'élite ne veulent notamment plus avoir à composer avec Antony Gautier, patron des arbitres...

Depuis quelques mois maintenant, les erreurs se multiplient en Ligue 1. Que ce soit au niveau des arbitres sur le terrain ou de la VAR, les décisions sont lentes et souvent mauvaises. Pourtant, Antony Gautier, patron des arbitres, avait promis du changement et beaucoup plus d'efficacité et de fluidité dans les prises de décision. Face à cette situation, 17 clubs de Ligue 1 ont décidé d'agir en demandant vendredi via un communiqué le départ du Directeur technique de l’arbitrage (Ndlr : Marc Keller n'étant pas présent lors de cette réunion ayant abouti à ce communiqué, Strasbourg n'est pas signataire). Selon eux, « le dialogue et la confiance étaient définitivement rompus » et l'heure est désormais venue de prendre des sanctions très fortes. C'est désormais l'escalade entre les deux camps.

Une relation rompue entre la L1 et les arbitres

Les arbitres des demi-finales de Coupe de France 📌https://t.co/x8lLnhctcB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 22, 2024

« L’arbitrage de notre Ligue 1 ne semble pas aujourd’hui au niveau des enjeux, comme l’illustrent les nombreuses erreurs et polémiques, chaque week-end, sur la quasi-totalité des pelouses de Ligue 1. Les images fournies par le VAR et à la disposition des arbitres les rendent encore plus incompréhensibles, encore moins acceptables (…) Les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage de la Fédération Française de Football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus », peut-on notamment voir indiqué dans le communiqué. Reste à savoir comment se terminera cette affaire, alors qu'Antony Gautier annonce depuis quelques semaines des futures nouveautés au niveau de l'arbitre, notamment au VAR.

Stéphane Lannoy, directeur technique de l’arbitrage délégué au secteur professionnel, a lui déjà eu son entretien préalable à un licenciement de la part de la FFF. Antony Gautier a pris l'intérim, cumulant trois postes : patron des arbitres français, responsable des arbitres professionnels et manager de la VAR. Pas certain que cela s'avère très efficace, du moins aux yeux des clubs de Ligue 1, qui ont décidé de faire entendre leur voix, d'autant plus que ce sont eux qui paient les arbitres...et plutôt. bien.