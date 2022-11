TV : PSG - Auxerre, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour son dernier match avant le Mondial, le PSG reçoit Auxerre au Parc des Princes. Il s'agira de prendre trois points sans que les stars soient blessées.

Quelle heure pour PSG - Auxerre ?

Encore et toujours invaincu cette saison, le club de la capitale française espère bien conserver ce statut d’invincible jusqu’à la trêve. Pour cela, le PSG devra faire un bon résultat contre l’AJ Auxerre. Une rencontre qui se disputera ce dimanche 13 novembre à 13 heures à un horaire chinois. Ce match au Parc des Princes sera arbitré par Thomas Léonard.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Auxerre ?

Pour cette 15e journée de Ligue 1, les supporters du PSG auront le choix pour regarder le match de leur équipe. Puisque ce Paris - Auxerre sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo, comme tous les matchs du dimanche midi, mais aussi sur Canal+ Foot, qui a décidé d’utiliser une de ses options de co-diffusion sur ce dernier match du PSG avant le Mondial 2022.

Les compos probables de PSG - Auxerre :

Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, les internationaux des différentes sélections cherchent à prendre le moins de risques possibles pour ne pas se blesser avant le départ au Qatar. C’est donc pour cette raison que Christophe Galtier a ménagé certains cadres, comme Leo Messi, ces derniers jours. Mais l’Argentin sera bien présent contre Auxerre ce dimanche, comme Kimpembe, de retour avant son départ pour le Qatar avec les Bleus. Les seuls absents seront Marquinhos, Navas et Fabian Ruiz.

🆗📄



Le groupe parisien pour #PSGAJA. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 12, 2022

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Ramos, Nuno Mendes - Verratti, Vitinha, Renato Sanches - Messi - Neymar, Mbappé.

Quinzième du championnat de France, avec deux longueurs d’avance sur la zone rouge, Auxerre est mieux depuis le départ de Jean-Marc Furlan et l’arrivée de Christophe Pelissier. Suite à une victoire contre Ajaccio et un nul à Troyes, l’AJA cherchera à faire l’exploit au Parc. Une rencontre lors de laquelle le nouveau coach des Bourguignons sera privé de Pellenard ou Pereira.

🔵 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬 ⚪️



Voici les 2⃣3⃣ joueurs retenus pour ce déplacement dans la capitale 🚍#TeamAJA #PSGAJA pic.twitter.com/GWymjPm4fH — AJ Auxerre (@AJA) November 12, 2022

La compo probable d’Auxerre : Costil - Raveloson, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko, Touré, Sakhi, Hein - Charbonnier, Da Costa.

Christophe Galtier (entraîneur du PSG)

« Ça sera important de faire un match très sérieux, rythmé. Il faut gagner, comme toujours quand on est au Paris Saint-Germain. Derrière, il y a des concurrents qui ne lâchent pas prise. Ça sera à 13 heures, on sera aussi marqué par un 13 novembre, il ne faut pas l’oublier. Il y a un devoir de mémoire. Le PSG, à travers son équipe et ses supporters, vont rendre hommages aux familles des victimes du 13 novembre. La compétition étant là, il faut qu’on continue à gagner. À mes yeux, il n’y pas assez de points d’écart pour rester tranquille. »