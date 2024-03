TV ‍: Rennes - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Passé tout proche de la catastrophe en Europa League face à Villarreal jeudi, l’Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner une nouvelle victoire en Ligue 1 du côté de Rennes afin de poursuivre sa remontée vers le podium.

Quelle heure pour Rennes – OM ?

Malgré le fait que Rennes ne soit plus en C3 depuis son élimination face au Milan AC, ce match entre Rennes et Marseille sent bon l’Europe. Même si ces deux grands clubs de L1 sont un peu en retrait en championnat cette saison avec des places derrière le Top 5, cette rencontre s’annonce passionnante à voir. Elle se jouera ce dimanche 17 mars à 17h05 au Roazhon Park. L'arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Rennes – OM ?

Comme chaque match du dimanche fin d’après-midi, ce SRFC - OM sera bien entendu diffusé sur l’antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de Rennes – OM :

Toujours qualifié en Coupe de France, avec une demi-finale à disputer du côté du Parc des Princes face au PSG, Rennes veut continuer sa remontée en championnat. Dans le dur en début de saison, le club breton réalise un très bon début d’année 2024. Revenu huitième à quatre points des places européennes, le SRFC espère encore finir autour du Top 5 pour jouer une nouvelle Coupe d’Europe la saison prochaine. Pour cela, les Rennais vont devoir faire un bon résultat à domicile contre l’OM. Lors de ce match de gala, Julien Stéphan sera privé de Le Fée, Theate ou Rieder.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Guéla Doué, Belocian, Omari, Truffert - Matusiwa, Santamaria - Bourigeaud, Terrier, Désiré Doué - Kalimuendo.

Qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League malgré une défaite sur la pelouse de Villarreal jeudi (1-3), l’OM se doit d’enchaîner en L1 pour continuer à rêver du podium, son objectif de base. Après trois victoires de suite contre des clubs de fond de classement,Marseille passera un vrai test en championnat sur la pelouse de Rennes dimanche. Lors de choc, Jean-Louis Gasset jouera sans Gigot, Murillo ou Rongier.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Meité, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Gueye, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.