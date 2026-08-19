TV : OM - Strasbourg : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM version Bruno Genesio démarrera fort sa saison avec la réception de Strasbourg au Vélodrome. Les Phocéens espèrent se lancer de la meilleure des manières malgré la dynamique actuelle sur le marché des transferts.

Quelle heure pour OM - Strasbourg ?

vendredi 21 août à 20h45. L’ OM doit composer avec les moyens du bord et plusieurs joueurs importants sont déjà partis. Bruno Genesio a néanmoins pu effectuer quelques tests lors de la préparation afin d’arriver confiant face au RCSA , ce vendredi soir au Vélodrome. Les amoureux du club phocéen devraient être nombreux pour ce premier match de la saison, qui aura lieu ce

Sur quelle chaîne suivre OM - Strasbourg ?

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Comme pour toutes les rencontres de cette saison, c’est Ligue 1+ qui diffusera ce match. Les abonnés seront sans doute au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle saison. Car si l’OM part légèrement favori, le RC Strasbourg possède également des arguments pour faire tomber les Phocéens sur leurs terres.

Les compos probables d’OM - Strasbourg

Bruno Genesio veut s’appuyer sur une ossature solide pour démarrer la saison. S’il sait que certains joueurs pourraient encore partir, ils devraient être au rendez-vous face à Strasbourg. Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd, Amine Harit, Igor Paixão ou encore Angel Gomes pourraient notamment débuter la rencontre.

La composition probable de l’OM : De Lange – Weah, Aguerd, Kondogbia, Emerson – Abdelli, Højbjerg, Gomes – Harit, Gouiri, Paixão.

De son côté, Strasbourg a une nouvelle fois connu pas mal de changements cet été. Le nouvel entraîneur du club alsacien, Hugo Oliveira, aura un premier gros test pour montrer de quoi il est capable. Guéla Doué, Reyna ou encore Samir El Mourabet sont pressentis pour démarrer ce choc.

La composition probable de Strasbourg : Jörgensen – G. Doué, Omobamidele, Coulibaly, Del Blanco – El Mourabet, Sousa – Yassine, Reyna, Godo – Mara.