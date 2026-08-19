TV : OM - Strasbourg : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : OM - Strasbourg : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 119 août , 23:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM version Bruno Genesio démarrera fort sa saison avec la réception de Strasbourg au Vélodrome. Les Phocéens espèrent se lancer de la meilleure des manières malgré la dynamique actuelle sur le marché des transferts.

Quelle heure pour OM - Strasbourg ?

L’OM doit composer avec les moyens du bord et plusieurs joueurs importants sont déjà partis. Bruno Genesio a néanmoins pu effectuer quelques tests lors de la préparation afin d’arriver confiant face au RCSA, ce vendredi soir au Vélodrome. Les amoureux du club phocéen devraient être nombreux pour ce premier match de la saison, qui aura lieu ce vendredi 21 août à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre OM - Strasbourg ?

Lire aussi

OM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer HojbjergOM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer Hojbjerg
Comme pour toutes les rencontres de cette saison, c’est Ligue 1+ qui diffusera ce match. Les abonnés seront sans doute au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle saison. Car si l’OM part légèrement favori, le RC Strasbourg possède également des arguments pour faire tomber les Phocéens sur leurs terres.

Les compos probables d’OM - Strasbourg

Bruno Genesio veut s’appuyer sur une ossature solide pour démarrer la saison. S’il sait que certains joueurs pourraient encore partir, ils devraient être au rendez-vous face à Strasbourg. Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd, Amine Harit, Igor Paixão ou encore Angel Gomes pourraient notamment débuter la rencontre.
La composition probable de l’OM : De Lange – Weah, Aguerd, Kondogbia, Emerson – Abdelli, Højbjerg, Gomes – Harit, Gouiri, Paixão.

Lire aussi

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego MoreiraOfficiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira
De son côté, Strasbourg a une nouvelle fois connu pas mal de changements cet été. Le nouvel entraîneur du club alsacien, Hugo Oliveira, aura un premier gros test pour montrer de quoi il est capable. Guéla Doué, Reyna ou encore Samir El Mourabet sont pressentis pour démarrer ce choc.
La composition probable de Strasbourg : Jörgensen – G. Doué, Omobamidele, Coulibaly, Del Blanco – El Mourabet, Sousa – Yassine, Reyna, Godo – Mara.
Articles Recommandés
Ldc Le Programme Des Barrages Allers
Ligue des Champions

LDC : Le programme des barrages allers

Rennes Prete Un Flop En Championship
Rennes

Rennes prête un flop en Championship

Lom Ou Rien Todibo Refuse Une Grosse Offre En Ligue 1
OM

L'OM ou rien, Todibo refuse une grosse offre en Ligue 1

Ligue1 Ouvre Officiellement La Porte A Canal
Ligue 1

Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+

Fil Info

19 août , 23:28
LDC : Le programme des barrages allers
19 août , 23:10
Rennes prête un flop en Championship
19 août , 23:00
L'OM ou rien, Todibo refuse une grosse offre en Ligue 1
19 août , 22:40
Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+
19 août , 22:20
En crise, Nantes paie 1 ME pour un attaquant français
19 août , 22:16
Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira
19 août , 22:00
Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un
19 août , 21:40
Deux Rennes-PSG au Roazhon Park, la folle exigence
19 août , 21:20
Une défense Meïté-Cornelius contre Strasbourg, l'OM panique

Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

65M ???? Dingue

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

PSG : Folarin Balogun à Paris, ça chauffe très fort

Bisiness is business ! On va recuperer en vente de maillots aux IS Kang in lee style. C’est sur qu’on vendra plus qu’à Dakkar avec Mbaye ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading