Portugal - Norvège : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

4e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 4 :

La compo du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Vitinha, Palhinha, Conceiçao - Bruno Fernandes, Ramos, Joao Félix.

La compo de la Norvège : Selvik - Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Schjelderup, Haaland, Nusa.