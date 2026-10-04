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Portugal - Norvège : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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4e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 4 :
La compo du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Vitinha, Palhinha, Conceiçao - Bruno Fernandes, Ramos, Joao Félix.
La compo de la Norvège : Selvik - Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Schjelderup, Haaland, Nusa.

UEFA Nations League

04 octobre 2026 à 20:45
PortugalPortugal logo
20:45
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7521210100
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Troyes
45113411-7
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3510478-1
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Le Havre
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