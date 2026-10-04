Le PSG a vraiment fait une énorme erreur, l'Italie confirme

L'Italie a accroché l'équipe de France vendredi soir en Ligue des Nations. Gianluigi Donnarumma aura sorti le grand jeu au Stade de France.

Bien que malmenée, l'équipe d'Italie aura ramené un bon point du Stade de France vendredi soir en Ligue des Nations. La formation transalpine aura fait le dos rond et compté sur un grand Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, aujourd'hui à Manchester City, avait à cœur de réaliser un grand match dans la capitale française, là où il a connu de grands succès. Son départ du PSG reste amer pour le gardien de but, mais également pour certains fans et observateurs du Paris Saint-Germain, qui ont du mal à comprendre son départ. En Italie, certains estiment même que les champions d'Europe ont fait une grosse erreur en laissant partir le portier à Manchester City.

Donnarumma, l'Italie est aux anges

Ce n'est pas le journaliste italien Xavier Jacobelli qui dira le contraire, lui qui a indiqué dans Tuttosport : « Aujourd’hui, le meilleur gardien du monde, c’est lui. Mais ne le dites surtout pas à France Football, qui l’a incroyablement écarté du Top 10 des candidats au Ballon d’Or. Qu’Unai Simón, champion du monde avec l’Espagne, mérite davantage que les neuf autres, cela ne fait aucun doute.

Mais selon vous, Donnarumma, le Donnarumma de Paris, est-il moins fort que Bounou (Al-Hilal), Courtois (Real Madrid), Vozinha (Colo Colo), Joan Garcia (Barcelone), Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martinez (Chelsea), Mendy (Al-Ahli), Raya (Arsenal) et Safonov (PSG), qui était d’ailleurs sa doublure ? »

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Gianluigi Donnarumma a désormais la lourde tâche de garder les buts de Manchester City. Mais jusqu'à quand ? Car si le club anglais venait à être lourdement sanctionné pour ses nombreuses violations du fair-play financier, l'Italien pourrait de nouveau devoir se trouver un nouveau club. En attendant, Donnarumma se prépare à vivre une grosse saison avec son club, mais veut également prouver à l'Italie que la sélection ne peut pas se passer de ses services.