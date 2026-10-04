Le PSG a vraiment fait une énorme erreur, l'Italie confirme

Le PSG a vraiment fait une énorme erreur, l'Italie confirme

PSG
parHadrien Rivayrand
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L'Italie a accroché l'équipe de France vendredi soir en Ligue des Nations. Gianluigi Donnarumma aura sorti le grand jeu au Stade de France.
Bien que malmenée, l'équipe d'Italie aura ramené un bon point du Stade de France vendredi soir en Ligue des Nations. La formation transalpine aura fait le dos rond et compté sur un grand Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, aujourd'hui à Manchester City, avait à cœur de réaliser un grand match dans la capitale française, là où il a connu de grands succès. Son départ du PSG reste amer pour le gardien de but, mais également pour certains fans et observateurs du Paris Saint-Germain, qui ont du mal à comprendre son départ. En Italie, certains estiment même que les champions d'Europe ont fait une grosse erreur en laissant partir le portier à Manchester City.

Donnarumma, l'Italie est aux anges 

Ce n'est pas le journaliste italien Xavier Jacobelli qui dira le contraire, lui qui a indiqué dans Tuttosport : « Aujourd’hui, le meilleur gardien du monde, c’est lui. Mais ne le dites surtout pas à France Football, qui l’a incroyablement écarté du Top 10 des candidats au Ballon d’Or. Qu’Unai Simón, champion du monde avec l’Espagne, mérite davantage que les neuf autres, cela ne fait aucun doute.
Mais selon vous, Donnarumma, le Donnarumma de Paris, est-il moins fort que Bounou (Al-Hilal), Courtois (Real Madrid), Vozinha (Colo Colo), Joan Garcia (Barcelone), Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martinez (Chelsea), Mendy (Al-Ahli), Raya (Arsenal) et Safonov (PSG), qui était d’ailleurs sa doublure ? »

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Gianluigi Donnarumma a désormais la lourde tâche de garder les buts de Manchester City. Mais jusqu'à quand ? Car si le club anglais venait à être lourdement sanctionné pour ses nombreuses violations du fair-play financier, l'Italien pourrait de nouveau devoir se trouver un nouveau club. En attendant, Donnarumma se prépare à vivre une grosse saison avec son club, mais veut également prouver à l'Italie que la sélection ne peut pas se passer de ses services.
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Et cela étonne encore quelqu'un des argentins???

Désolé l’OL, Endrick préfère la Roma

On s'en fou pas grave,il est bon mais ces joueurs qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et une fois redescendu sur terre ben c'est plus la même,les clubs moins riches que les autres deviennent attractifs pour le sportif, Merci on est servi

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

exactement comme en France ou on a jamais compris pourquoi un club avait corrompu un adversaire quitte a avoir une retrogadation en divison 2 et le titre de champion enlevé.

Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Cette annee je vois le barca grand favori de la c1 en 2 eme city ...apres paris bayern arsenal .

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

profité de cet argent pour recruter des joueurs et se renforcer. Il est impossible de savoir à quel niveau les limites financières ont été dépassées par rapport au sportif. Apparemment en France, personne ne semble comprendre cette phrase...

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